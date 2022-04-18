好市多最強不是牛肉？「2物」會員甘願辦卡：划算一整年
美式賣場好市多因為物美價廉緣故，加上時不時就推出特定的商品，即便需要繳交會員費，仍舊成為不少人補足日常生活用品、食材的首選之地。近日，就有網友討論「大家去好市多覺得買什麼最划算？」釣出不少人透露心中最強的兩大王者，引發迴響。
原PO在PTT貼文指出「好市多現在成為逐漸台化的美式賣場，不管是假日還是平日其實人都不少，在台灣算很夯，但我通常去都是買個兩包衛生紙跟牛奶還有牛排，頂多買個雞腿或者雞翅就出來了，想問大家去好市多都會買什麼東西覺得最划算？」
貼文一出，網友紛紛回應「有時候會買果汁，真的不錯喝」、「會買雞塊欸，吃起來很像麥當勞的」、「牛奶必買的吧，為了喝柯克蘭鮮奶辦會員的，真的便宜很多」、「牛肉、果汁、牛奶、衛生紙必買」、「肉跟牛奶，真的最划算，還有看有哪些新的冷凍食品」、「牛奶跟衛生紙必買的，真的便宜太多」、「每週都會去，牛肉、牛奶基本上都會買」、「衛生紙跟洗衣球」、「牛奶、冷凍食品、脆片」、「牛奶跟熟食區的東西」、「無乳糖牛奶真的都會買」。
綜合網友意見，除了牛肉大受歡迎之外，其中最多人提到的包括「牛奶」以及「衛生紙」，由於好市多有推出自有品牌「柯克蘭」，店內其商品價格原本就因為有收會費而更便宜，加上自有品牌緣故，因此牛奶及衛生紙價格能夠壓得更低，先前柯克蘭鮮乳還因為太熱銷，限制一人僅能限購一組，日前解除禁令之後，讓不少會員大讚「終於等到不是限購一組」，當時引發不少話題。（編輯：張嘉哲）