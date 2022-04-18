早餐店隨便點就破百！常客狂指「隱藏魔王」：利潤全靠它
台灣的早餐店在街頭上隨處可見，菜單的品項也十分多元。不過近期就有網友觀察到「吃早餐的CP值越來越低」，隨便點都破百元，而疑問曝光後，立刻有常客點名隱藏魔王「利潤真的很可觀」。
原PO在論壇PTT上發文提問「去到早餐店隨便點個鐵板麵加蛋、雞塊再加上大冰奶，就要價110元，而且這樣還吃不飽，早餐店的CP值是不是越來越低了？還不如直接吃個便當」。
貼文一出立刻有不少網友紛紛回應「現在早餐店要吃到兩百才會飽」、「早餐店CP值從來沒高過」、「早餐本來就是CP值最低的」、「我假日都不吃早餐，撐到十點多去買便當」、「直接點麥當勞還比較飽」、「要找店面是自己的，那種傳統早餐店才便宜」、「租金跟原料本來就漲」。
另外也有常客點破早餐店CP值低的主因，「早餐店最賺的還是飲料吧，一大桶茶，隨便擠一杯，奶茶就加一點奶精，這樣在台北可以賣20、25」、「早餐店小杯飲料真的喝兩口就沒了，有的早餐店還小杯當中杯賣」、「早餐店飲料小小一杯就賣你20塊，利潤真的很可觀」、「早餐店飲料成本很低，單價又很高，現在基本都20元起跳了」、「去早餐店的，一定都還是會點飲料，或是包含在套餐內，至少多15塊，才會隨便買都破百」。（編輯：潘毅）