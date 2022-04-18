新北2歲重症童疑合併其他病毒　雙和醫院：過去未見案例

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新北市府衛生局當天表示，2歲男童因病程進展非常快速，已請衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊進駐，協助專業醫療照護。
雙和醫院院長程毅君今天召開線上說明會指出，經徵得家屬同意後，雙和及台大雙方兒科重症相關醫師共同會診討論後獲共識，首先就是COVID-19病毒在病童身上進展非常快速、罕見與嚴重，這個是過去治療兒童上沒有發生過的案例。
他表示，有關發病原因，目前雙和與台大的團隊都懷疑，應有合併其他病毒感染可能性，目前也已緊急進行相關檢驗中，在等待報告結果出爐前，院方仍會積極的搶救治療。
他表示，在使用有關抗病毒藥物治療部分，雖然臨床評估上有些許疑慮，但考量病程快速及嚴重，經共識後均建議使用抗病毒藥物，也在跟父母充分溝通以及說明後，在上週六給予第1劑抗病毒藥物治療，今天會再給予第3次抗病毒藥物處理。
他強調，感謝媒體及社群朋友們的關心，現階段小朋友和父母親最需要的是安靜與休養，盼共同努力，也期待小朋友及父母親早日康復。（編輯：張銘坤）1110418
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