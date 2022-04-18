愛迪達突發0.8折券！網全暴動狂買「省萬元」 結局曝光
現今網購盛行，不少人都透過電商來血拼，而日前有一名網友半夜在蝦皮遇到運動大牌愛迪達（adidas）給出0.8折折價券，半信半疑下將賣場商品加入購物車結帳，原價3萬多的總額折扣完立馬變成1000多元，感到十分驚喜，不過事後官方出面道歉，澄清此為折價券誤植、人為疏失，並提供補償方案，希望顧客能夠諒解。
該名網友16日在Dcard中發文，他以「蝦皮愛迪達出事了啦」為題，表示在蝦皮看到愛迪達官方旗艦店賣場原本活動是打8折，卻突然變成0.8折，只見原PO爆買了1萬3698元的商品後，折完價竟變1095元，讓他嗨喊：「雖然知道後面會有一系列取消訂單的動作吧，但如果真的出貨還真是賺到耶！讓我們拭目以待。」
而原PO後續更新貨況，透露折價卷已經更改回8折折價卷，愛迪達官方客服也回應，「關於4/16於adidas蝦皮官方旗艦店誤植折價券一事，在此要與您說明，此為明顯的人為疏失，導致您的權益受損，我們深感抱歉，我們將提供其他補償方案供您再購，並可以協助將之前訂單取消」。
另有同樣以0.8折價格購買愛迪達商品的網友指出，官方提供補償方案為「一．2000元折價券，消費門檻2001元即可折，二・提供5折券，上限5000元」，兩方案二擇一，折價券使用期限至5月15日，此補償已讓不少網友認為頗負誠意。（編輯：賴禹妡）