7-11「Logo藏秘密」！店員親曝真相 眾震驚：超級冷知識
便利商店林立可說是台灣的一大特色，也讓生活變更加方便，其中7-11更是超商龍頭之一，對此就有7-11的員工出面分享，其實小七的Logo藏了一個秘密，就是「7-Eleven」的最後一個英文字母n是小寫，貼文曝光後讓許多網友感到震驚，直呼：「冷到好酷的冷知識！」
該名網友13日在Dcard中貼文，他表示自己是統一超商的員工，更透露不只家樂福、萊爾富的商標藏玄機，其實7-11的Logo也有小巧思，就是「7-Eleven」的最後一個英文字母n是小寫，不仔細看根本不會發現。
貼文一出，網友紛紛留言，「科普一下，最後一個字是小寫的原因，當初的理念是要把錢回收進來，如果用大寫N的話，等於把錢送出去，所以用n把錢賺回來的意思」、「我以為是因為小寫比較好看，一個和諧的概念」、「聽過一個說法是小寫n像磁鐵，吸引客人/錢財」、「冷到好酷的冷知識」、「之前有聽過一個說法是因為一開始7-11都開在轉角，所以那個n是corner的n」、「我聽過的原因是，如果用了大寫，這個Logo還是這個單字，就是等於有商標，以後別人都不能再用才改成小寫」。
事實上，隨著坊間傳言不斷出現，官方早已出面表示，此設計在南方公司時期就已經存在，而當初設計者只是因為美觀問題才創造出此商標。
另外，還有網友分享其他有關7-11的冷知識，「補充一個森林大火，但跟logo無關，一開始711的營業時間是早上7點開到晚上11點，故叫7-11」、「補充一點，7-11 logo的顏色會組合成字Green、Red、Orange、White＝GROW！」（編輯：賴禹妡）