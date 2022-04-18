台鐵「騰雲座艙」是啥？內行曝非每輛列車有：老人家很愛

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貼文一曝光，立刻引來內行人留言：「商務艙！價格2倍！多一個便當+星巴克！椅子是椪椅！沒了！ps.老公家人很愛坐！常常坐！」、「台鐵商務車廂」、「訂票網頁上選騰雲座艙，但它是新自強號3000型的，列次不多，你到哪裡，要坐要配合它有的時間」、「就是台鐵的商務艙，我個人滿喜歡的因為位置比較大，我每個禮拜回家都坐這個，然後車上有USB孔，我都用手機App訂可以優先選餐，然後這個是上面的菜單，然後記得喔，如果沒有先訂，需要便當的話，當下是不能選的喔」、「商務艙便當跟哈根達斯要網路預定才有，沒有網路預定只有餅乾跟鳳梨酥，飲料只有一瓶」。
另外也有網友們歪樓表示：「我以為是可以抽菸的車廂」、「吸菸車廂（誤）」、「首先你要先學會如何使用觔斗雲才能搭的列車」、「我以為是通往西方極樂世界的專屬座位」、「司機是孫悟空？」、「車廂是環景View開到一半會虛擬實境變天空」。
根據台鐵表示，「騰雲座艙」為「自強號3000型城際列車每列次第6節設為騰雲座艙」，為了提升服務品質，這列車廂的座位比較寬敞，因此只提供30個專屬座椅，可透過官網購票時預選餐點（其中騰雲座艙限定台鐵便當，與哈根達斯冰淇淋都須事先預定），車廂內提供雙層行李架、免費wi-fi、男性及女性專用洗手間，每個座位皆設有USB插槽和110V充電插座，能隨時為3C產品充電使用。（編輯：陳珮瑜）