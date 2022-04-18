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台鐵「騰雲座艙」是啥？內行曝非每輛列車有：老人家很愛

▲一名網友在台鐵月台看見「騰雲座艙」感到相當好奇。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲一名網友在台鐵月台看見「騰雲座艙」感到相當好奇。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 16:01:17

台鐵是許多民眾到外地出遊或是出差通勤的交通首選，不僅有舒適座位，如果需要長途旅行，也不必擔心長時間開車的疲累。不過一名網友日前就在台鐵的月台上看見一告示牌寫「騰雲座艙」，讓他不禁感到好奇，貼文曝光後立刻引起網友們熱烈討論。

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這名網友在臉書社團《爆系知識家》貼出一張照片，只見圖中是一列台鐵車廂，而在月台上則掛著一個寫著「騰雲座艙」的告示牌，讓久久搭一次列車的原PO感到相當好奇，因此詢問「請問大大們什麼是騰雲座艙？我很久沒搭火車了，不好意思。」

▲原PO發現台鐵月台上掛著「騰雲座艙」的告示牌，不知與一般列車有何差異。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲原PO發現台鐵月台上掛著「騰雲座艙」的告示牌，不知與一般列車有何差異。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
貼文一曝光，立刻引來內行人留言：「商務艙！價格2倍！多一個便當+星巴克！椅子是椪椅！沒了！ps.老公家人很愛坐！常常坐！」、「台鐵商務車廂」、「訂票網頁上選騰雲座艙，但它是新自強號3000型的，列次不多，你到哪裡，要坐要配合它有的時間」、「就是台鐵的商務艙，我個人滿喜歡的因為位置比較大，我每個禮拜回家都坐這個，然後車上有USB孔，我都用手機App訂可以優先選餐，然後這個是上面的菜單，然後記得喔，如果沒有先訂，需要便當的話，當下是不能選的喔」、「商務艙便當跟哈根達斯要網路預定才有，沒有網路預定只有餅乾跟鳳梨酥，飲料只有一瓶」。

▲原來這是自強號3000型城際列車，會在每列次第6節設為騰雲座艙，而為了增加空間，一排只有3個座位，總計30個專屬座椅。（圖／翻攝自《台灣鐵路》官網）
▲原來這是自強號3000型城際列車，會在每列次第6節設為騰雲座艙，而為了增加空間，一排只有3個座位，總計30個專屬座椅。（圖／翻攝自《台灣鐵路》官網）
▲座椅下方都設有USB插槽和110V充電插座，方便乘客使用。（圖／翻攝自《台灣鐵路》官網）
▲座椅下方都設有USB插槽和110V充電插座，方便乘客使用。（圖／翻攝自《台灣鐵路》官網）
另外也有網友們歪樓表示：「我以為是可以抽菸的車廂」、「吸菸車廂（誤）」、「首先你要先學會如何使用觔斗雲才能搭的列車」、「我以為是通往西方極樂世界的專屬座位」、「司機是孫悟空？」、「車廂是環景View開到一半會虛擬實境變天空」。

根據台鐵表示，「騰雲座艙」為「自強號3000型城際列車每列次第6節設為騰雲座艙」，為了提升服務品質，這列車廂的座位比較寬敞，因此只提供30個專屬座椅，可透過官網購票時預選餐點（其中騰雲座艙限定台鐵便當，與哈根達斯冰淇淋都須事先預定），車廂內提供雙層行李架、免費wi-fi、男性及女性專用洗手間，每個座位皆設有USB插槽和110V充電插座，能隨時為3C產品充電使用。（編輯：陳珮瑜）

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