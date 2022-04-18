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不只台灣開放兒童打莫德納！歐美日韓國外疫苗政策一次看

▲指揮中心宣布6至11歲兒童接種莫德納疫苗，兒童疫苗瞬間成為民眾話題焦點，《NOWnews今日新聞》也在此統整各國施打兒童疫苗作法與後續反應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心宣布6至11歲兒童接種莫德納疫苗，兒童疫苗瞬間成為民眾話題焦點，《NOWnews今日新聞》也在此統整各國施打兒童疫苗作法與後續反應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-18 16:56:272022-04-18 17:30:06

隨著台灣新冠肺炎疫情再升溫，指揮中心昨（17）日記者會上宣布，衛福部核准開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗，食藥署也已通過EUA審查會議，兒童2劑施打劑量為成人的一半，但消息公布後是否要讓孩子接種成為民眾熱議焦點，有大批家長擔心莫德納副作用過於強烈孩子身體無法承受，質疑為何不打國際接種較多的BNT，為此，《NOWnews今日新聞》統整各國施打兒童疫苗作法與後續反應，替讀者們解開疑惑。

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台灣迎來新一波疫情升溫，更傳出首例2歲幼童重症案例令家長相當焦慮。目前國內約有120萬名6至11歲兒童符合兒童疫苗接種資格，接種品牌為莫德納，兒童施打疫苗分2劑，每劑0.25毫升，是成人劑量的一半，兩劑需間隔28天。

▲衛福部食藥署核准6至11歲兒童接種莫德納疫苗。（圖／食藥署）
▲衛福部食藥署核准6至11歲兒童接種莫德納疫苗。（圖／食藥署）
事實上，國外注射兒童疫苗者多為5至11歲，台灣之所以會選擇6至11歲是因為莫德納的臨床研究資料是6至11歲，BNT才是5至11歲；綜觀全球，核准輝瑞BNT兒童版疫苗的國家包含美國、日本、韓國、新加坡、德義法等歐盟各國都陸續開放施打；英國、加拿大、澳洲則同時開放莫德納、BNT疫苗的施打。

●各國施打兒童疫苗現況

美國：輝瑞BNT兒童版疫苗

自去年11月開放5歲至11歲兒童接種，劑量為成人的1/3，美國CDC建議兒童族群接種2劑疫苗，第二劑間隔3至8週；截至上周二（12日）前，該族群已有34.8％人口完成第1劑接種，28.1％完成2劑接種。

▲西班牙 兒童 施打疫苗 。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國FDA僅核准開放兒童施打BNT兒童版疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
日本：輝瑞BNT兒童版

自今年2月下旬開放5至11歲兒童接種，劑量為成人的1/3，日本厚生勞動省建議2劑間隔3周；《富士新聞網》引述輝瑞海外臨床試驗結果，該疫苗對5至11歲孩童有效性高達90.7%，並指出日本國內感染人數占總人口的2/3，但死亡率大幅下降，民眾生活逐漸走向與病毒共存。

韓國：輝瑞BNT兒童版

自今年4月1日開放5歲至11歲兒童施打，劑量為成人的1/3，韓國中央防疫對策本部建議接種需間隔8周；由於韓國2月爆發的疫情使兒童確診數暴增，占總確診人口的15％，9歲以下兒童更是累計有半數都曾染疫，因此韓國政府力推施打兒童疫苗，目前全國疫苗完整接種率已高達86％，進入與病毒共存模式。

新加坡：輝瑞BNT兒童版

自去年12月底開放5至11歲兒童接種，劑量為成人的1/3，新加坡衛生部建議2劑疫苗間隔21天；新加坡截至1月為止有超過1萬7000名12歲以下孩童受感染，其中15%需住院治療，1月初新加坡疫情中，兒童成為主要的受感染群體，衛生部長建議及時接種兒童用疫苗，避免感染之後變成重症。

▲指揮中心公布歐盟、英國、澳洲、加拿大莫德納疫苗，6~11歲核准狀況。（圖／CDC提供）
▲指揮中心公布歐盟、英國、澳洲、加拿大莫德納疫苗，6~11歲核准狀況。（圖／CDC提供）
英國：輝瑞BNT兒童版、莫德納半劑

英國過去僅開放放患有特殊疾病的兒童群族接種疫苗，但在2月宣布擴大推動兒童新冠疫苗接種，自4月起開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗，建議2劑間隔至少8至12週；4月14日起開放6歲以上的兒童施打莫德納，劑量為成人的1/2，建議2劑需間隔4週；英國兒童感染率自去年聖誕假期至今年1月為止不斷累積，英國疫苗接種與免疫諮詢小組（JCVI）表示，截至今年初有超過85％的5至11歲的兒童染疫。

歐洲藥品管理局（EMA）：輝瑞BNT疫苗、莫德納半劑

除瑞典以外，歐洲各國已陸續開放兒童族群施打疫苗，自2021年11月起歐盟批准5至11歲兒童施打BNT疫苗，建議2劑至少需間隔3週；自今年3月宣布批准6至11歲兒童施打莫德納疫苗，劑量為成人的1/2，建議2劑相隔4週；根據歐盟CDC官方統計，截至上周三（13日）為止，5至9歲族群中約有18.5％至少接種1劑疫苗，10至14歲族群中則有40.2％至少接種1劑疫苗。

▲兒童 施打疫苗 。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟各國陸續開放兒童施打疫苗 。（圖／美聯社／達志影像）
澳洲：輝瑞BNT疫苗、莫德納半劑

自2月17日起開放施打莫德納疫苗，24日澳洲衛生部更放鬆原先12歲以上的限制，開放6歲以上兒童全面施打莫德納疫苗、5歲以上的兒童則可以施打BNT兒童版疫苗；澳洲自今年1月批准兒童施打疫苗以來，截至2月為止5至11歲兒童有近50%接種第1劑疫苗。

●各國兒童施打疫苗後續狀況、不良反應與看法

美國自輝瑞兒童疫苗緊急授權通過以來，截至去年12月30日施打的900萬劑中僅出現少數嚴重不良反應，常見症狀為發燒及嘔吐，美國CDC報告另指有11起心肌炎症狀，但當時已有7例於報告發布時康復。《紐約時報》分析指出，美國FDA至今未授權未成年人接種莫德納疫苗的原因在於，FDA希望莫德納提供更多罕見副作用心肌炎的相關研究數據。

日本厚生勞動省則表示，截至4月為止的兒童接種案例中，多為感到疼痛、壓力引發血壓變低、脈搏減少等副作用反應。厚勞省指出，5至11歲兒童族群出現副作用的比例，比12歲以上青少年接種第1劑時還低，目前13起接種輝瑞兒童版疫苗的副作用當中，有一例7歲男童於上個月施打，出現心肌炎、心包炎症狀但目前已經好轉。

新加坡衛生部長王乙康表示，據統計，孩童注射新冠疫苗後，患上心肌炎的機率，是每百萬例中有1例；但孩童一旦染疫，患上心肌炎機率則是每百萬例中有450例。同時，孩童接種疫苗後，可將出現症狀的風險，降低9成。

澳洲衛生部則表示，臨床實驗證明莫德納的確會引發兒童較強的免疫反應，不過大多數副作用程度較輕微與短期，相當類似接種輝瑞疫苗兒童所經歷的免疫反應。

▲有家長質疑，中央現在才要討論兒童疫苗要不要解禁，是否動作太慢？有專家不這麼認為，但建議兒童打疫苗前，有些事大人可以先做！孩子可以提升保護力。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲澳洲衛生部表示，臨床實驗證明莫德納免疫反應類似於輝瑞疫苗的免疫反應。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
瑞典則在今年1月表示，由於兒童染疫重症風險非常低，施打疫苗好處並未大於風險，因此暫不考慮跟上歐盟諸國開放兒童疫苗的腳步，僅建議患有肺病、氣喘等疾病的兒童施打。

中國則在去年6月就開始批准3至17歲兒童接種科興疫苗，是全球第一個批准這個年齡階層接種疫苗的國家，截至2021年11月為止，已經有8400萬名兒童完成2劑的新冠疫苗接種；香港則在去年11月就建議替3歲以上兒童施打疫苗，直到今年2月Omicron疫情全面升溫才正式開打科興疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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