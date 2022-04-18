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不只是造型？牙刷毛「前端深色」用意曝光　網驚：長知識

▲市售的牙刷款式百百種，但是你知道有些牙刷刷毛前端為何改用深色嗎？（示意圖／取自unsplash）
▲市售的牙刷款式百百種，但是你知道有些牙刷刷毛前端為何改用深色嗎？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 16:59:41

每個人每天都要使用牙刷清潔牙齒，而市面上販售的牙刷百百種，有的硬毛有的軟毛，有的尖頭也有圓頭造型，但是你知道為何有些牙刷毛會有不同顏色嗎？國外一名老師分享解答後，許多網友看了都驚呼：「長知識了！」

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這名來自加拿大的女子Jess本身是一名老師，喜歡在影音平台分享許多小知識。這天她自拍了一段影片，一開頭她就詢問：「你是否想過，為什麼你的牙刷會有不同的刷毛顏色嗎？」

▲加拿大一名女教師Jess分享牙刷刷毛的小知識。（圖／TikTok帳號jmac8781）
▲加拿大一名女教師Jess分享牙刷刷毛的小知識。（圖／TikTok帳號jmac8781）
隨後她立刻解答：「其實不同顏色的牙刷毛，是用來提醒民眾『該使用多少牙膏量』」，Jess也表示通常刷毛中面積最小的部分為深色，也大多置於牙刷的前端，就是為了讓民眾正確知道牙膏的使用量以及位置。她以家中的牙刷舉例，「深藍色的尖端部位就是應該擠牙膏的地方。」因此不需要將牙膏擠滿整排刷毛，另外她也進一步解釋，兒童牙刷中間的深色刷毛部位，也是擠牙膏的區域，因此牙刷毛的出現不一樣的顏色，並不是我們單純以為的造型取向喔！

▲Jess解釋，有些牙刷的前端刷毛採用深色，是用來提醒民眾擠牙膏的正確位置以及用量。（圖／TikTok帳號jmac8781）
▲Jess解釋，有些牙刷的前端刷毛採用深色，是用來提醒民眾擠牙膏的正確位置以及用量。（圖／TikTok帳號jmac8781）
▲像這樣只需在深色刷毛處擠上一點點牙膏即可。（圖／TikTok帳號jmac8781）
▲像這樣只需在深色刷毛處擠上一點點牙膏即可。（圖／TikTok帳號jmac8781）
▲Jess表示兒童牙刷也是同樣原理，只是需要將牙膏擠在中間的深色刷毛處。（圖／TikTok帳號jmac8781）
▲Jess表示兒童牙刷也是同樣原理，只是需要將牙膏擠在中間的深色刷毛處。（圖／TikTok帳號jmac8781）
影片一PO出，立刻有許多網友紛紛驚呼：「學到新知了」、「原來是這樣，活到現在用錯好多年了」、「長知識了」、「還以為要像廣告上擠滿牙刷，原來被騙了」、「目前牙膏使用量已超標」、「我是一名潔牙師，真的是這樣」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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