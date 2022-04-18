不只是造型？牙刷毛「前端深色」用意曝光　網驚：長知識

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隨後她立刻解答：「其實不同顏色的牙刷毛，是用來提醒民眾『該使用多少牙膏量』」，Jess也表示通常刷毛中面積最小的部分為深色，也大多置於牙刷的前端，就是為了讓民眾正確知道牙膏的使用量以及位置。她以家中的牙刷舉例，「深藍色的尖端部位就是應該擠牙膏的地方。」因此不需要將牙膏擠滿整排刷毛，另外她也進一步解釋，兒童牙刷中間的深色刷毛部位，也是擠牙膏的區域，因此牙刷毛的出現不一樣的顏色，並不是我們單純以為的造型取向喔！
影片一PO出，立刻有許多網友紛紛驚呼：「學到新知了」、「原來是這樣，活到現在用錯好多年了」、「長知識了」、「還以為要像廣告上擠滿牙刷，原來被騙了」、「目前牙膏使用量已超標」、「我是一名潔牙師，真的是這樣」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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♬ Taste It - Ikson