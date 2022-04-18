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台灣棒球場哪座最好？球迷一致點名「它」：狠甩其他場地

▲有網友PO文討論，台灣現今的棒球場哪座規格最好？結果大多人都點名台中的洲際棒球場。（圖／翻攝台中洲際棒球場臉書）
▲有網友PO文討論，台灣現今的棒球場哪座規格最好？結果大多人都點名台中的洲際棒球場。（圖／翻攝台中洲際棒球場臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 17:14:21

中華職棒CPBL今年開季就話題滿滿，每場比賽、每座球場都迎來上千名觀眾進場看球。不過，就有網友好奇發文討論，各個棒球場的好感度，結果「台中洲際棒球場」就被大家點名，均認為是台灣目前最好的球場。

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網路論壇PTT，有網友PO文表示，再扣除掉無限順延的大巨蛋、第六隊台台鋼的屏東新球場以及味全龍下半季完成的新竹棒球場後，「現役的球場中規格最好的是不是洲際棒球場跟樂天桃園棒球場？」。

他認為，上述兩座球場，無論座位數、動線、視野等等都比較理想，雖然還有部分的問題，但整體上來說，綜合評比比較高，論好感度，他則是對斗六棒球場比較喜愛，無奈交通的關係，對外縣市不太方便，不禁詢問「如果要舉辦大型賽事的話是不是只能靠臺中或者桃園？」。

▲有網友PO文討論，台灣現今的棒球場哪座規格最好？圖為桃園國際棒球場。（圖／翻攝樂天桃猿官方網站）
▲不少人也提到，樂天桃猿的主場，桃園國際棒球場的規格也不錯，但缺點就是西曬和排水的問題。（圖／翻攝樂天桃猿官方網站）
結果網友議論紛紛，各有各的看法，「桃園光那個太陽就沒救了」、「樂天只有一部分的硬體好點吧，西曬跟排水？」、「天母那個人工草皮順眼多了，但是在天母辦比賽太麻煩」、「花蓮的風景only」、「天母的場地，加新莊的廁所，配上桃園的便利，最後還有洲際的視野，這樣最好」、「桃園的西曬跟積水根本沒救」。

但大多人則點名「台中洲際棒球場」是目前比較好的，「個人認為綜合來看洲際跟澄清湖最優」、「洲際整體很棒，其他都太渣」、「我喜歡洲際跟天母」、「洲際>桃園>新莊>其他」、「洲際算是台灣第一個採用美式球場思維設計的，看台第一排跟球場等高」、「洲際後面很寬，邊買吃的可以邊看」。

不過，也有人指出缺點「洲際很棒，但硬體設施還可以加強」、「洲際椅子好擠，新莊好多了」、「洲際有幾個要改善的就廁所、小吃攤位是露天的、座椅開始有點老舊」、「洲際座椅走道也超窄」、「澄清湖如果台鋼好好整理，有機會成為僅次於洲際的」、「洲際換成人工草皮，那洲際就是最棒的了」、「洲際只有視野贏，桃園排水太爛」。（編輯：詹鎰睿）

▲天母棒球場人工草皮啟用完成。（圖／黃建霖攝）
▲也有人認為，洲際棒球場如果配上人工草皮就更加完美。（圖為天母棒球場／《Nownews今日新聞》資料照）

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