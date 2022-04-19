全家不只霜淇淋強！「低調神飲」內行狂讚：平價版星巴克
近日全家便利商店霜淇淋與知名YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，一次推出四種新口味，讓許多網友超興奮，在開賣當天就前往朝聖，也在社群上掀起熱議；不過，全家不只有霜淇淋厲害！就有網友喝完全家低調神飲「蜜香玫瑰茶歐蕾」後驚為天人，大讚根本是「平價版星巴克」，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，表示他喝過星巴克的蜜香玫瑰，這次看到全家出了「蜜香玫瑰茶歐蕾」就買來喝喝看，「喝過一次後就完全被圈粉啊，完全是平價版無誤」。
原PO接著分享全家蜜香玫瑰茶歐蕾的口感，「淡淡的玫瑰香氣跟清甜的奶味很搭，還有喝到微微的蜂蜜的甜味，甜度大概5分上下，不會很膩，餐後喝也不會覺得太over，能喝到不同層次的味道，是很爽口的奶茶」，他也建議平常不習慣喝太甜的人可以選冰飲，「冰塊融化後中和一下甜度會更剛好，之前點過熱的也蠻喜歡的，熱飲的奶味會再更厚實點，喝起來一樣很順口，推薦大家可以買來喝看看」。
貼文一出，掀起熱議，「我昨天喝過+1，今天去買說錯，變成蜜香玫瑰紅茶，自己再加鮮奶，一樣好喝，值得推薦~~」、「好喝真心推薦」、「這款超好喝，而且玫瑰味不會很淡，超順口，平常喝飲料很慢，這杯很快喝完，意猶未盡」、「好喝好喝」；但也有網友認為，「我覺得奶茶部分很不ok，個人意見」、「喝起來還好」。（編輯：郭佩蓉）