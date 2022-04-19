池錫辰爆「沒喜帖」硬闖孫藝珍、玄彬婚禮！挨轟揭開真相
玄彬、孫藝珍世紀婚禮在上月底於首爾廣津區華克山莊首爾大酒店（Grande Walkerhill Seoul ）Aston House盛大舉行，引起全球粉絲關注，當時不少出席的大咖嘉賓都掀起不少話題。不過，身為《Running Man》主持群之一的池錫辰卻被韓媒爆料「不請自來」硬闖孫藝真與玄彬的世紀婚禮，挨轟丟臉！對此，池錫辰在最新一集的《Running Man》中揭開真相，引發討論。
由於孫藝珍與玄彬的世紀婚禮規模相當盛大，當時舉辦時，現場保安系統相當嚴謹，每位賓客都必須手持「喜帖」才能入場，怎料，當時許多家韓媒卻報導表示，藝人池錫辰出現在該飯店，疑似要進入世紀婚禮的場地，但是他並未收到兩人給予的喜帖，而引發極大關注。
而在錄製最新一集的《Running Man》時，其他主持人則好奇提到這件事情，並對他表示「你是想要去偷拍玄彬、孫藝珍嗎？」、「很丟臉耶」、「你是認識裡面的親家嗎？」讓池錫辰面露尷尬的笑容表示「沒有這回事啦！」
接著他娓娓道來解釋「因為當天在同一個場地，也就是首爾大酒店有另外的錄製工作行程，平常私底下根本不是認識孫藝珍和玄彬，並不是要去參加兩人的世紀婚禮」結果沒想到原本只是表定去工作，卻被韓媒報導成「沒被邀請卻硬要參加婚禮」，讓他無奈地說「我真的很委屈耶！」讓在場其他主持群笑成一團，也終於釐清真相。（編輯：張嘉哲）