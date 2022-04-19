肯德基最強不是蛋塔？「2低調神品」老饕讚爆：唯獨它有
知名速食店「肯德基」在台灣非常受歡迎，除了經常推出新產品外，經典品項炸雞、蛋塔也是眾多顧客的最愛；不過，就有一名女網友好奇「肯德基還有什麼品項好吃」，貼文一出，老饕紛紛喊出2樣「低調神品」，大讚「最頂那種」、「只有它有」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「#商品 問肯德基還推什麼」為題發文，表示她每一次吃肯德基都是吃紙包雞和炸雞，因此想問「肯德基還有什麼推薦的品項嗎，感謝」。
貼文一出，2低調神品「花生熔岩卡啦雞腿」和「雞米花」受到最多網友推薦，「雞米花，只有肯德基才有，但偏貴」、「花生熔岩卡啦雞腿堡，最頂的那種，我很喜歡，但很罪惡，好好吃，給他一次機會」、「雞米花好吃！」、「以前蠻常吃花生熔岩的那個漢堡，覺得不錯」。
但也有網友表示，「唯一推薦蛋塔」、「唯一推薦BBQ烤雞腿」、「肯德基只有蛋塔好吃」、「這次的青花驕系列很好吃！」、「當然是冰奶茶」、「肯德基早餐很好吃！超級推嫩雞燒餅」、「洋蔥圈、蛋塔、地瓜球、青花椒系列、玉米濃湯和玉米」、「都沒有人吃過他的草莓冰麻糬嗎？個人覺得超級好吃，在a+b+c裡有這選項」、「莎莎捲餅也不錯」、「地瓜球好吃」、「地瓜球」。（編輯：郭佩蓉）