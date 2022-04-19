200國通緝大毒梟被坑！辣模女友高調PO「放閃照」害落網
墨西哥毒梟貝爾杜戈，因被近200個國家通緝，平時對自身行蹤相當保密，不料近期卻被警方逮捕，露餡原因竟是模特兒女友在臉書上公布的「放閃照」。
據外媒《Mirror》報導，現年39歲的貝爾杜戈因販毒惡名昭彰，在全球被近200個國家通緝，為了躲避警方追捕，平時對自身行蹤十分保密，出門在外還會化名為「皮特」。今年2月入境哥倫比亞，代表販毒集團「錫納羅亞卡特爾」與哥倫比亞革命軍進行古柯鹼交易。
報導中指出，貝爾杜戈完成交易後，隨即前往哥倫比亞南部城市卡利，與一名女模約會，不僅在豪華公寓住上數天，還一起到當地觀光景點參觀，沒想到該女模事後竟將照片上傳臉書，立刻引來美國緝毒局注意，並通知哥倫比亞當局進行跟監。
哥國情報單位監視2周後，在卡利1棟大廈中將貝爾杜戈逮捕，傳言指出，貝爾杜戈為了避免自己被引渡到美國受審，已拋出逾20萬英鎊的賄賂給哥國警方。（編輯：陳苾暐）
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