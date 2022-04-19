好市多「1冷凍食品」夯炸！媽卻狂勸別買 真實理由笑翻
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；對此，就有一名女網友分享好市多超夯「冷凍食品」，但她一邊分享卻一邊說「不要買」，真實理由曝光後，網友全笑翻。
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享「韓式起司魚糕脆皮熱狗」，表示吃起來超拉絲又酥脆，用氣炸鍋用一下就好了，一天直接吃兩條，但她卻又說「不要買，真的不要買，夏天到了，為了身材不要買，真的不推，很雷，很雷到身材，跟韓國小吃的味道沒有差多少，別買，你還要浪費體力減肥，不推」。
但從她PO出的照片可以看到，兩根熱狗炸得金黃酥脆，其中一支上面還擠滿番茄醬，模樣相當可口，她也在文末補充氣炸鍋的最佳使用溫度及時間，「氣炸鍋180度11分鐘，200度1分鐘」，還不忘再補一句「這種東西氣炸就完蛋（指身材，非食物）」。
貼文一出，網友全笑翻，「看到我還不買爆」、「林阿嬤不早說，我已經買了三次！」、「怎麼覺得越看越想買」、「用烤的，這很好吃耶」、「很好吃」、「太雷了，馬上吃一隻壓壓驚（？）」、「微波700瓦1分鐘，再送進氣炸烤箱210度3分鐘，脆又好吃。小孩愛死」、「到底買還是不買？急死人了」、「超好吃的丟氣炸鍋很方便，冷凍拿出來不退冰180度10分鐘，好粗」、「好吃小孩都愛」。
但也有網友認為，「吃多了會很膩」、「覺得魚糕熱狗部分不ok，不推」、「魚肉部分不推…吃起來有點噁心怕怕的……」、「有點偏甜～不愛甜的人，建議別購入」、「一點不好吃………」。（編輯：郭佩蓉）