連鎖牛排霸主是它！貴族世家跌神壇：冠軍「這點」沒得比
專門的牛排館一客排餐動輒3、4千元起跳，如果捨不得一餐吃掉上萬元，那等級比夜市牛排再稍高一些的連鎖牛排館，就是牛排控最愛的選擇之一。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內，市面上連鎖牛排館的網路聲量表現，分析最受網友喜愛的連鎖牛排品牌，其中王品集團兩大品牌「西堤」與「王品」人氣居高不下，分居前2位，老字號的「我家牛排」則以CP值高備受青睞，登上第三名寶座。
在連鎖牛排館的相關話題中，王品集團旗下的兩大品牌西堤、王品人氣居高不下，由西堤奪下網路聲量冠軍、王品牛排居次，雖然價位比其他連鎖牛排館再高一些，但仍獲得大批支持與討論，網友們盛讚：「西堤肉質很柔嫩且肉汁豐富」、「推西堤的原塊牛肉」、「王品的酥烤牛小排不錯，酥脆又多汁」。另一賣點則是店內的服務，用過餐的人分享：「服務生超親切，很舒服的用餐體驗」，認為王品集團強打貼心、細膩的服務態度，是其他連鎖牛排館無可比擬的地方。
而緊追在王品牛排之後的我家牛排，網路人氣排第三名，以平價路線大受歡迎，網友認為「我家其實CP值還不錯，沙拉吧隨便拿」、「品質一直都蠻穩定的」。從台中發跡的赤鬼牛排位居第四名，相關討論包括：「牛肉味很香也很夠味，便宜又好吃」、「肉汁很甜、肉的油脂也很香」，眾人公認是能兼顧荷包與美味的選擇之一。
而有台式牛排教父之稱的孫東寶，近期也擄獲不少市場目光，同樣因為價格親民而受到熱議，網路人氣排第五名，網友提及喜愛的餐點包括：「大推菲力，口感蠻軟嫩的」、「紐約客不錯」，不過除了牛排外，許多人更大推濃湯，表示「玉米濃湯真的超好喝，料又多」，讓濃湯反客為主成為本體。至於10多年前紅極一時的貴族世家牛排，曾帶起牛排搭配buffet複合型餐廳的風潮，但目前全台店數銳減，聲勢已大不如前。