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海底撈「撈麵師傅」超高薪？真實數字全場震驚：贏上班族

▲原PO好奇海底撈「撈麵」的撈麵師傅薪資如何？貼文一出，也有知情網友透露「真實數字」，貼文一出，網友全震驚。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO好奇海底撈「撈麵」的撈麵師傅薪資如何？貼文一出，也有知情網友透露「真實數字」，貼文一出，網友全震驚。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 11:31:24

許多人喜歡吃海底撈火鍋，因其餐點美味且服務周到，也累積不少忠實顧客；對此，就有一名女網友好奇海底撈特色之一「撈麵」的撈麵師傅薪資如何？貼文一出，也有知情網友透露「真實數字」，貼文一出，網友全震驚，直呼「比上班族還多」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「海底撈 撈麵師」為題發文，表示每次去吃海底撈都很喜歡看撈麵師表演，不僅表演精彩，也能看到師傅的熱誠，因此她也很好奇「撈麵師的待遇怎麼樣」？

原PO說，有些師傅看起來很熱愛自己的工作，「不過看他們一直跑來跑去好忙呀！撈麵師除了撈麵，還有其他的職務要做嗎？上班8小時的話通常需要表演幾次呢？真的超好奇的」，另外她也分享前幾天去吃海底撈時店員推薦她的「隱藏吃法」，「清水鍋＋年糕＋花生粉x砂糖＋煉乳」，大讚「好好吃」。

▲原PO好奇海底撈「撈麵」的撈麵師傅薪資如何？貼文一出，也有知情網友透露「真實數字」，貼文一出，網友全震驚。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO好奇海底撈「撈麵」的撈麵師傅薪資如何？貼文一出，也有知情網友透露「真實數字」，貼文一出，網友全震驚。（圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，掀起熱議，「海撈的撈麵師傅好像都有挑過，吃了十次有八次都高顏質帥哥，真是賞心悅目呀」、「撈麵師傅除了撈麵表演外，麵也是他們自己做的唷，然後有時候還會需要幫員工下廚煮員工餐，昨天去吃海底撈也很好奇所以問了一下」、「海底撈員工路過，撈麵師不忙時也是要協助其他事情，比如傳菜、配鍋等等，表演幾次不一定，有人點撈麵才表演」。

也有知情網友透露撈麵師傅的「真實薪資」，「上禮拜去吃服務員跟我說甩一條$7元哦～然後我跟男友覺得看他甩很尷尬，就跟服務員說不要甩，服務員說師傅會很開心，因為在廚房默默甩也是$7元」、「之前吃的時候跟撈麵師聊天，據說月薪六七萬（？」、「之前有問過撈麵師，他說他的底薪四萬，然後就是論件再加上去，他之前還在澳洲的海底撈工作過底薪8萬」，對此，就有網友回應「哇！那蠻高的欸，都比一些上班族高了」。

但也有人表示，「之前看過撈麵師快速的甩碰到地板…，從此也不再請師父甩：）」、「上次同事聚餐，剛好頭皮屑超多的同事坐在外側，然後就在他頭上…甩啊甩啊甩啊…. （頭皮屑，飛啊飛啊飛啊….） 那碗麵… 我沒有吃。」、「我都叫它吸灰塵的麵」。（編輯：郭佩蓉）

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