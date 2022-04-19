獨／網美集體爆賣假鞋！30位以上網紅被點名　粉絲超錯愕

我是廣告 請繼續往下閱讀
而《NOWnews》記者也查看《Dcard》該篇文章，發現源起自一名網友透露，自己向網美訂購Nike鞋，但是收到的時候，覺得做工跟專櫃比明顯有落差，因此想徵求看看「有沒有人跟他一樣跟各大IG網紅、YTR購買開團球鞋」，並貼出當時購買的一頁式廣告，沒想到不問沒事，問了就出事，不少人看到該「一頁式廣告」立刻驚覺自己也在上頭購買過開團球鞋。
貼文曝光之後，上百名受害者紛紛留言超傻眼「……我也跟網紅團購買了，現在開始煩惱要去哪裡驗鞋了」、「受害者+1，以後不想跟團了」、「我要看到血流成河，難怪這年頭做非法的最賺，做正當生意的都快餓死QQ」、「我只覺得粉絲真的很可憐，驗貨成本目前看下來都要自己吞居多」、「這真的太誇張....我也買了＝＝」、「我前幾天才剛跟XX的團欸.....太扯了」、「不....我最愛的網美要崩壞了嗎QQ聯合賣假鞋賺取暴利」。
而據該名向記者爆料的讀者指出，自己在事發驗出假貨當下，就有傳訊息給該網美，要求給出合理解釋，但是該網美則表示當時的開團「精選動態」早已移除；此外，不少人也趕緊私訊詢問開團的網紅以及網美IG，得到反應，有些人也是默默移除開團資訊不表態，有些網美則是積極處理向粉絲致歉，並且公開與廠商對話。
廠商宣稱「這次事件為同行惡意抹黑，我司將負責到底，對於任何不實指控都將尋求法律途徑去解決，公司昨第一時間已請律師擬聲明書捍衛權益，會再將聲明書提供給各位」；不過面對眾多受害者出面指控，甚至是有人使用多個付費驗鞋APP驗鞋都得出是假貨的消息，以及這個神秘上游廠商，提供給網美、網紅開團的人到底是誰？只能等待這些開團的網美、網紅來揭開真相。
事實上，賣仿冒品可能同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。若行為人透過拍賣網站、網路直播、電視購物等傳播工具，對公眾謊稱為真品販售，可能構成刑法第339條之4加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。（編輯：郭佩蓉）