COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／網美集體爆賣假鞋！30位以上網紅被點名　粉絲超錯愕

▲有讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，跟網美團購的球鞋竟然是「假的」，在網路上出現許多受害者。（圖／讀者提供）
▲有讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，跟網美團購的球鞋竟然是「假的」，在網路上出現許多受害者。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 14:38:442022-04-19 14:44:21

近幾年不少網紅、網美除了分享自己愛用的產品，也會與廠商配合開團購，從中獲取分潤，其中又以「知名運動品牌的球鞋」最為常見，不過近日卻有網友在《Dcard》發文爆料「網美團購假鞋」，對此，《NOWnews今日新聞》記者也接獲一名女讀者爆料指出，向某網紅購買團購球鞋，卻發現花了3050元卻買到疑似假貨，隨後記者使用付費驗鞋APP驗出結果後，沒想到竟然真的為假貨，在論壇上也有不少網友全部受害，前後整理出超過30名網美開過此廠商球鞋的團購，引發極大爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女讀者向記者透露，因為有特定喜歡的網美前陣子開球鞋團購，且是最近又紅回來的NIKE Air force1，由於市售多家知名運動品牌店實在是一雙難求，因此看到網美開團時，尺寸齊全且價格落在3000元上下，與男友都紛紛購入了球鞋，豈料今（19）一大早就看見《Dcard》上的文章，才驚覺自己也上當受騙，於是使用了付費APP「Legit App」來驗鞋，花了89元台幣，經鑑定結果顯示為「假的」。

▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，自己向網美團購的球鞋經過付費APP鑑定為假。（圖／讀者提供，請勿隨意翻攝）
▲讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，自己向網美團購的球鞋經過付費APP鑑定為假。（圖／讀者提供，請勿隨意翻攝）
而《NOWnews》記者也查看《Dcard》該篇文章，發現源起自一名網友透露，自己向網美訂購Nike鞋，但是收到的時候，覺得做工跟專櫃比明顯有落差，因此想徵求看看「有沒有人跟他一樣跟各大IG網紅、YTR購買開團球鞋」，並貼出當時購買的一頁式廣告，沒想到不問沒事，問了就出事，不少人看到該「一頁式廣告」立刻驚覺自己也在上頭購買過開團球鞋。

貼文曝光之後，上百名受害者紛紛留言超傻眼「……我也跟網紅團購買了，現在開始煩惱要去哪裡驗鞋了」、「受害者+1，以後不想跟團了」、「我要看到血流成河，難怪這年頭做非法的最賺，做正當生意的都快餓死QQ」、「我只覺得粉絲真的很可憐，驗貨成本目前看下來都要自己吞居多」、「這真的太誇張....我也買了＝＝」、「我前幾天才剛跟XX的團欸.....太扯了」、「不....我最愛的網美要崩壞了嗎QQ聯合賣假鞋賺取暴利」。
 

▲有讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，跟網美團購的球鞋竟然是「假的」，在網路上也有許多受害者。（圖／讀者提供）
▲有讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，跟網美團購的球鞋竟然是「假的」，在網路上也有許多受害者。（圖／讀者提供）
而據該名向記者爆料的讀者指出，自己在事發驗出假貨當下，就有傳訊息給該網美，要求給出合理解釋，但是該網美則表示當時的開團「精選動態」早已移除；此外，不少人也趕緊私訊詢問開團的網紅以及網美IG，得到反應，有些人也是默默移除開團資訊不表態，有些網美則是積極處理向粉絲致歉，並且公開與廠商對話。
 

▲有不少網美PO出與廠商的對話。（圖／翻攝自Dcard、IG）
▲有不少網美PO出與廠商的對話。（圖／翻攝自Dcard、IG）
廠商宣稱「這次事件為同行惡意抹黑，我司將負責到底，對於任何不實指控都將尋求法律途徑去解決，公司昨第一時間已請律師擬聲明書捍衛權益，會再將聲明書提供給各位」；不過面對眾多受害者出面指控，甚至是有人使用多個付費驗鞋APP驗鞋都得出是假貨的消息，以及這個神秘上游廠商，提供給網美、網紅開團的人到底是誰？只能等待這些開團的網美、網紅來揭開真相。

事實上，賣仿冒品可能同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。若行為人透過拍賣網站、網路直播、電視購物等傳播工具，對公眾謊稱為真品販售，可能構成刑法第339條之4加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。（編輯：郭佩蓉）

九天玄女唯一指定姐妹爆紅！IKEA突「神行銷」 萬人讚爆

台灣最強的明星乾拌麵是？內行喊「3款」沒對手：吃不膩

全家不只霜淇淋強！「低調神飲」內行狂讚：平價版星巴克

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀