買得來速要求「重繞一圈」？男氣炸討拍 真相反被嗆奧客
為了讓更加方便、快速得到自己想吃的餐點，「得來速」的設立造福了許多開車前往購物的人們，但近日有民眾抱怨，到麥當勞的得來速消費時，想用「10元加購」的優惠，加購2次薯條，但店員強調「一次只能加購一份，並要求開車重繞一圈」，氣的他抱怨「店員不知變通」，但貼文一出，眾人卻反批原PO「很自私」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，中午去得來速車道買2份套餐，且都想加購10元薯條，但店員「告知一次只能加購一份」，於是原PO提議「買2份分開結帳應該可以吧？」但店員則執意要他「再繞一圈購買套餐，才能再次加購」。
對此原PO抱怨，雖然最後還是不用再繞一圈就可以買到兩份套餐的加購，但不解的是「當下又沒車在等，只有我一台車購餐，是有沒有那麼硬性的SOP？」並強調，「加購又不是拗店家免費薯條，而且當下也沒其他車在等，不然我下次後退再前進買好了」。
此外，原PO也貼出得來速規定，顯示目前只要從得來速消費任一商品，憑貴賓卡，均可以10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，但限制「每車每次消費僅限優惠一次」；貼文曝光後，許多網友留言抨擊「規定就是規定，你這樣就是奧客」、「規則寫的很清楚啊！貪得無厭」、「店員也是按公司規定辦事，何必為難店員，只因為自己的私心」、「車道VIP卡本來就是消費一次買一個，樓主硬要買兩份就已經違反規則了」、「既然要參加店家的活動，那就必須遵守店家訂的規則呀」；也有網友解釋，「App優惠是比較寬鬆，但得來速VIP如果無限制，都點超多份10元小薯，應該沒人要買中、大薯了」。（編輯：張志浩）