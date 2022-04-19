全聯拿「1物」結帳送LINE貼圖！女實測嗨爆 機會倒數9天
全聯福利中心因為其佈店廣闊，加上時不時就推出許多優惠以及營業時間較長的特色，成為當今的超市霸主，是不少婆媽買菜補給日常生活用品的好去處。而近日，就有網友跑到全聯買衛生棉，結果結帳回家後發現竟然有送一組LINE貼圖，其原因曝光後，引發婆媽廣大討論。
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「又出新貼圖了啦！就是這組雞跟鴨！超可愛的！拿到的時候就狂洗版我朋友！」透露自己因為去全聯購買靠得住茶樹衛生棉，只要買一包就會贈送一組可愛的貼圖，圖示上取用諧音，例如「3雞警戒」、「一問3不雞」、「你這3腳貓，讓專業的來」等等，讓原PO大讚「跟朋友一起講垃圾話時真的很好用XD」。
貼文一出，不少婆媽紛紛留言「真的假的啦！我都是用靠得住的啦！好開心，下班來去買」、「這是真的！我也去買了，超可愛的啦」、「一問3不雞的圖也太好笑」、「被一問3不雞笑倒了啦」、「這款衛生棉我一年四季都在用啦！太棒了啦，多拿一組貼圖」、「我超愛這個雞鴨的貼圖，沒想到買衛生棉也能拿到免費的貼圖」、「好可愛，我超愛雞與鴨，靠得住茶樹衛生棉我剛好也有用！開心」。
而原來，這是衛生棉品牌靠得住為了慶祝茶樹涼感衛生棉3週年推出的活動，只要到通路購買一包靠得住茶樹衛生棉的話，就能獲得「伸縮自如的雞與鴨」特別週年紀念版LINE貼圖一組，而由於該款原型貼圖本身就人氣非常高，這次與靠得住合作，又掀起另一波話題，這次的活動也只到4月28日，喜歡這組貼圖的民眾可不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）