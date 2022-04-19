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面試被問弟弟學歷！人資一聽秒記下　網揭目的：用途很大

▲一名女網友近日面試時突然被詢問弟弟學歷，回答後甚至還被面試官特別記下。對此，就有過來人揭開背後目的。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲一名女網友近日面試時突然被詢問弟弟學歷，回答後甚至還被面試官特別記下。對此，就有過來人揭開背後目的。（示意圖，非當事者／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 16:37:50

面試問題繁多，部分公司除了會針對求職者的能力和經歷提出問題外，有時還會特別關注應徵者家人的職業。對此，就有一名女網友近日面試時，突然被詢問弟弟學歷，甚至還被對方特別記下，讓她相當緊張。貼文曝光後，也引來過來人揭開暗黑目的。

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原PO於Dcard上發文，表示近日到某間金融機構面試，但面試官突然詢問她弟弟學歷，「我居然一時緊張忘記了還講其他家學校，而且面試官還把他寫下來」，讓她焦慮詢問「被查到怎麼辦嗚嗚！還是他不會查啊⋯⋯我要瘋掉」。

▲原PO表示由於面試時未提及薪資，隔日收到錄取通知信也只以全薪告知，細問底薪以及試用期過後如何調整薪資結構後，竟然被對方取消錄用。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲女網友面試口誤說錯弟弟學歷，讓她十分焦慮。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
問題一出，隨即引起網友們熱議，「你弟讀哪根本完全不重要啦XD面試官不會那麼無聊去查每個人的家庭背景」、「面試的是妳又不是妳弟，妳只須擔心自己的學校有沒有講錯就好」、「只好逼你弟轉學了」；甚至有人回憶「讓我想到有次面試，老闆也是狂寫筆記，後來順利入職，有次老闆面試完其他人叫我幫她處理資料，我才發現她只是在上面隨便寫寫而已，甚至還在上面寫當天午餐吃的餐廳名稱」。

其中就有行家解釋，「不用太焦慮，這應該就是面試官從妳的履歷找不到什麼可以問的。沒有工作經驗的學生通常只能問家庭、興趣之類的，頂多再問一個職涯規劃。沒錄取絕對不是因為妳口誤，而是妳履歷可能真的沒什麼亮點。」

但也有人認真分析，坦言「我哥公司招人除了爸媽外，也會問兄弟姐妹，讀哪裡、什麼科系，我讀化工，我哥進去轉正後主管就有說，妹妹若有轉職需求可以談談。問兄弟姊妹的用途都只是想開發潛在員工，不用多想」。（編輯：陳雅雲）

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