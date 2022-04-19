桃園分局群聚再擴大　鄭文燦：請保大及刑大支援勤務

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鄭文燦表示，目前桃園分局已完成環境清消，針對確診個案擴大匡列居隔，沒有接觸的陰性隊員自主健康管理，每2天進行快篩1次，增加採檢頻率，分局也採取分艙分流政策，以分組分區方式執行業務，另請保安大隊及刑事警察大隊支援，確保治安工作不致於中斷。
另外，中壢某塑膠工廠通報有移工快篩陽性，4月17日擴大匡列全廠71名員工採檢，篩出7名移工及1名本國籍員工陽性，今日再通報新增4名確診個案，該廠目前累計12人確診，其中7名為外籍移工、5人本國籍員工，該廠區完成清消，預計停工至4月26日。
地稅局中壢分局1員工因曾與宜蘭確診者接觸，昨日安排採檢，今日PCR結果出爐為陽性確診，地稅局員工擴大採檢132人全數採陰，目前該局已完成清消，衛生局正在進行疫調匡列接觸者安排隔離。
學校部份，今日有3所學校有新增個案，治平高中125人擴大採檢，有9名新增個案;大群幼兒園採檢458人，新增1名陽性個案;振聲高中採檢166人，新增3名確診個案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。