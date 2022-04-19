小一數學考「10隻猴子分香蕉」？正解曝 一堆爸媽都崩潰
許多父母為了孩子的學習成效，常會跟著他們一起做作業、複習考題，不過有些題目卻讓大人們百思不得其解，與網友分享後也常引發熱議，一名媽媽就分享孩子的一道數學題，希望大家共同解題，不過貼文卻讓全場大人理智線斷裂，甚至看完詳解後仍無法想通。
一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文分享，「小一的孩子之前把作業帶回家寫，但有些題目一直搞不懂」，於是原PO將試卷拍照上傳，圖中可見題目為「10隻猴子，1隻分1根香蕉，還不夠3根，香蕉有幾根？」原PO看完認為，因為還分不夠3根，所以10減3，答案是7根才對，不過老師卻說正確解答為「13」，讓她相當傻眼。
於是，百思不得其解的原PO忍不住傳訊息訊問老師，對方則解釋「前面已經1隻分1根，表示已分完10根，之後還少3根，應該是10加上3」並強調「前後文要對照，不是只看還不夠3根這句話」。
貼文曝光後，大批網友們紛紛用留言區，「老師應該要把題目改成拿走，不是分」、「這是國文題還是數學題？」、「這是強詞奪理吧，感覺很硬要耶」、「現在的題目跟我以前有代溝」、「明明就7根，不可能有別的答案」、「真的老了，小一數學就考倒我了」、「還不夠就是少的意思啊，還有剩才是多吧」。
不過，也有些網友注意到，圖中題目好像是「第三小題」，認為考卷前方應該有搭配的題組，「這是第3題，有1、2題的題目嗎」、「把全部題目都po出來才準」、「這應該是應用題，前面可能有另外2小題，才能看出題目在問什麼」、「感覺是有題組，不然這樣解答太詭異了」。（編輯：張志浩）