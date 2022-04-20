菜單上沒有！海底撈「隱藏版湯底」曝光 鐵粉：要自己說
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，近日就有網友在網路上分享「海底撈攻略」，更透露了多款隱藏版湯底，貼文曝光後立刻掀起一波討論。
該名網友19日在Dcard中貼文，她表示自己吃過將近50幾次海底撈，因此分享了「海底撈攻略」，其中提到CP值最高的湯底分別為內含豬肚及雞腿肉的豬肚雞鍋，以及酸菜鍋，「有點店會辣有的不會，但目前身邊的人都說裡面的酸菜很好吃」。
另外，原PO透露，還有隱藏版湯底自製香鍋/紅燒牛肉湯，吃起來像泡麵湯，以及壽喜燒、蒜頭雞、麻奶鍋、南瓜牛奶，「隱藏版湯底都是點清水鍋，然後可以請服務員幫你調，但收不收錢就得看服務員，用到湯底就會收湯底費，用到醬料會收醬料費（50元/人）」，不過，她也呼籲，若是要特調湯底，最好還是找店員空閒的時機，千萬不要麻煩到服務員，「請不要造成任何一位服務員困擾，也請不要刁難任何一位服務員」。
貼文曝光後，有網友紛紛留言，「上次店員調了蒜頭雞跟紅燒牛肉湯底給我們」、「隱藏湯底還有泡菜鍋！ 之前在京站吃到的」、「我上次去中友海底撈，平板有麻奶鍋」、「麻奶鍋我在平板上有看到過！但好像不是每一間上面都有」。（編輯：賴禹妡）