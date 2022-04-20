7-11架上驚見「1神品」回歸！老饕眼睛全亮：終於等到了
7-11時常推出口味特殊的微波食品，其中更有幾款深受消費者的喜愛，近日就有一名網友透露，自從鮮蝦明太子冷義大利麵下架後，就一直對它念念不忘，沒想到某天去7-11竟又看到熟悉身影，讓他立馬抓去結帳，貼文曝光後，讓不少網友也嗨喊：「太棒了終於！我也好愛吃它！」
該名網友昨（19）日在Dcard中貼文，他以「終於等到你！明太子冷麵」為題，表示自從鮮蝦明太子冷義大利麵從架上消失後，他就一直念念不忘那個味道，而日前原本想去嘗試新推出的明太子義大利麵，不過一踏進超商就立馬被熟悉的身影吸引，讓他立馬拿去結帳，興奮直呼：「還是帶你走了，welcome back！」
貼文一出，網友紛紛留言，「好讚超好吃！熱量又不高」、「我也愛吃這款」、「只要有明太子都愛爆」、「好吃，加一個三明治或飯糰剛剛好」、「太棒了終於！我也好愛吃它」、「決定了，明天早餐吃這個」、「好好吃，終於回來了」、「買尬我的愛回來了，明天就去買」、「冷麵系列都超爆好吃，好喜歡」。
不過，也有吃過的網友直言，「覺得今年的花椰菜還有玉米筍好鹹」、「我晚餐吃這款！覺得之前的比較好吃⋯這次味道好像有變」、「我也覺得以前的比較好吃，味道不太一樣」。（編輯：賴禹妡）