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確診數破萬！她列14天儲糧清單　千人朝聖：第7點超重要

▲一名網友列出14天「儲糧清單」，建議大家可以先行做足準備，以防萬一。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲一名網友列出14天「儲糧清單」，建議大家可以先行做足準備，以防萬一。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 08:11:12

台灣疫情持續延燒，本土已連續多日確診突破千例，讓不少民眾感到擔憂，對此，就有貼心的女網友列出14天「儲糧清單」，建議大家可以先行做足準備，以防萬一，貼文一出立即吸引千人朝聖，網友們紛紛留言狂讚：「真的非常感謝分享」、「第七項感覺很重要」。 

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▲台北市政府依照地方自治條例要求超市、賣場設置「不含萊劑專區」，目前已有 11 家業者配合實施。（圖／記者陳致宇攝）
▲原PO指出，儲糧清單重點在於14天左右的存貨量，必須保持流動狀態。（圖／記者陳致宇攝）
該名網友昨（19）日在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示上海疫情爆發後實施封城，許多民眾到超市搶購物資，而台灣雖然目前不會走向封城這一步，不過會不會分流購物還是未知數，最怕遇到居家隔離，家中卻沒有儲糧，生活變得不方便，因此分享9項儲糧清單： 

1.鹽巴、糖、醬油、油品及各種調味品，各兩份 

2.衛生紙、衛生棉或女性生理用品，衛生紙一般存量就夠了，都在家就水洗吧，擤鼻涕也可以水洗的 

3.綠豆黃豆，可孵豆芽，青菜看個人意願了 

4.沖泡式豆漿粉、奶粉等可沖泡飲品 

5.雞蛋，常溫可放至少半個月，沒肉的時候有蛋特別香 

6.可樂 

7.米酒及其他酒類，有大桶的買大桶 

8.居家備用藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精，不常煮飯的請額外備燙傷藥膏 

9.米以每人每天300克為基準計算，儲備量半個月 

原PO也指出，不建議購買平時不吃的調理包、泡麵及各式罐頭，「現在的泡麵保存期限很短的，平常吃不慣也別想著關起來可以吃得慣」，更強調重點在於14天左右的存貨量，必須保持流動狀態，「吃／用一半就補一半，不怕到時候分流沒辦法買，以及延後別人搶糧的時候，你多一點餘裕避開人擠人潮流，減少接觸感染源的可能性」。 

貼文曝光後，立即引來千人朝聖按讚，網友們紛紛留言，「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」、「利用配送服務也不錯」、「第八點很中肯」、「看到第六項我就想給掌聲，居家隔離很鬱悶，可樂非常重要」、「家有嬰幼兒的媽媽要注意尿布存貨」、「平常不吃的調理包跟泡麵真的不用特別囤」、「如果可以叫外賣，其實就還好，常備藥要備著就是了」、「第七項感覺很重要，要大桶的」。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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