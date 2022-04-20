確診數破萬！她列14天儲糧清單　千人朝聖：第7點超重要

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1.鹽巴、糖、醬油、油品及各種調味品，各兩份
2.衛生紙、衛生棉或女性生理用品，衛生紙一般存量就夠了，都在家就水洗吧，擤鼻涕也可以水洗的
3.綠豆黃豆，可孵豆芽，青菜看個人意願了
4.沖泡式豆漿粉、奶粉等可沖泡飲品
5.雞蛋，常溫可放至少半個月，沒肉的時候有蛋特別香
6.可樂
7.米酒及其他酒類，有大桶的買大桶
8.居家備用藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精，不常煮飯的請額外備燙傷藥膏
9.米以每人每天300克為基準計算，儲備量半個月
原PO也指出，不建議購買平時不吃的調理包、泡麵及各式罐頭，「現在的泡麵保存期限很短的，平常吃不慣也別想著關起來可以吃得慣」，更強調重點在於14天左右的存貨量，必須保持流動狀態，「吃／用一半就補一半，不怕到時候分流沒辦法買，以及延後別人搶糧的時候，你多一點餘裕避開人擠人潮流，減少接觸感染源的可能性」。
貼文曝光後，立即引來千人朝聖按讚，網友們紛紛留言，「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」、「利用配送服務也不錯」、「第八點很中肯」、「看到第六項我就想給掌聲，居家隔離很鬱悶，可樂非常重要」、「家有嬰幼兒的媽媽要注意尿布存貨」、「平常不吃的調理包跟泡麵真的不用特別囤」、「如果可以叫外賣，其實就還好，常備藥要備著就是了」、「第七項感覺很重要，要大桶的」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。