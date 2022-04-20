捲賣假球鞋風波！「華航林依晨」喊負責 會自掏腰包退款
許多網紅、網美會開團購賣球鞋，不過近日卻有網友在《Dcard》發文，對於「網美團購的球鞋有疑慮」，甚至有不少人都將自己購買的鞋子拿去鑑定，豈料鑑定結果竟然為「假的」，還有網友整理出涉及此事的網紅們，名單超過100位，其中一名就是知名網紅「華航林依晨」，而對於捲入此次假鞋風波，她也強調「會先退款」，請粉絲不用擔心。
有「華航林依晨」之稱的Ivy（趙筱葳）昨（19）日晚間在個人IG上發文表示「開團購也有兩年多了，每一次都是非常用心在審核與篩選，相信大家都看得出來我開團的用心與負責。今天這件事眾說紛紜，新聞寫得如此草率，我經營多年的信譽多少有所損害，不期待哪一天能還我一個公道，我能做的就是對我的粉絲全權負責。第一個跳出來為粉絲處理是我應該做的事，謝謝大家給我溫暖、給我時間處理，希望這個事件能圓滿落幕，也希望世界依舊善良」。
趙筱葳也在圖片中強調，「有疑慮的朋友，我會自掏腰包先行退款，請大家放心。後續由我來與廠商應對，更會同步尋求法律管道深入了解」。
「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）因為與「醫界王陽明」賴弘國曾有過一段婚姻而廣為人知，不過這段婚姻僅維持半年就閃離，賴弘國後來又與香港女星鍾欣潼結婚、離婚，目前賴弘國又再度結婚，且即將成為人父。至於趙筱葳早已離開空服業，跨足團購界及Podcast。（編輯：郭佩蓉）