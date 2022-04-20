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小一女兒扛4.4公斤書包！「背後原因」曝　一堆爸媽哭了

▲有媽媽表示，讀小一的女兒都背著重達4.4公斤的書包上下學，不甚跌倒甚至會像「烏龜被翻身」，背後原因曝光後，令眾多父母感到心疼。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲有媽媽表示，讀小一的女兒都背著重達4.4公斤的書包上下學，不甚跌倒甚至會像「烏龜被翻身」，背後原因曝光後，令眾多父母感到心疼。（圖／翻攝自爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 10:28:20

在多數人的印象中，台灣的國小生除了會穿著顯眼的學校制服外，每天背著五顏六色的書包上下學也是一大特點，不過近日有媽媽表示，讀小一的女兒現在都背著重達4.4公斤的書包上下學，不甚跌倒甚至會像「烏龜被翻身」，而背後原因曝光後，令眾多父母感到心疼。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提及，自己的女兒現在讀小一，而新課綱的課本又大又厚，平時老師都是讓孩子把課本放學校，只要帶當天作業回家就好，但最近疫情嚴峻，老師「為了以防萬一臨時停課，只好讓小孩把課本全部帶回家」，有時甚至還要帶字典。

原PO接著說道，「今天小孩放學時，只是從教室到校門口這短短的路程，就因為重心不穩跌倒，然後像烏龜被翻身了一樣爬不起來，幫孩子接過書包，才發覺真的好重，回家拿體重計量，足足有4.4公斤，但我女兒才18公斤，難怪會跌倒...學校也不建議用拖式書包，怕放學人多容易絆倒」，她也不禁感嘆「這每天背一堆厚課本的日子還要多久啊」。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲媽媽將女兒的書包放上體重計，數字顯示足足有4.4公斤重。（圖／翻攝自爆怨公社）
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「應該可以只帶當天要上課的課本去學校就好了吧～這樣會比較輕鬆些」、「字典可以家裡放一本，學校一本，就不用帶來帶去」、「只說不建議，但是沒有硬性規定，非常時期就買拖的吧」、「前兩個禮拜老師就讓班上的同學全部課本帶回，然後老師前一晚都會告知隔天要帶的課本」、「被疫情影響真的沒辦法，只能說辛苦了」、「可以把課本放在書包的內袋部分，其他東西放前面，孩子的重心才會往後」

此外，留言區也有許多家長感同身受，「我家的也是每天都背一堆書，每天功課也多，前些日子還背斷一個書包」、「我家也是都背一堆書回家，真的超重的...看了好心疼」、「我是準備一個手提袋讓孩子提，分散肩膀的重量」、「我兩個兒子也是都把課本帶回家，每天上下學都快被書包壓扁，連大人都覺得超級重」、「看孩子這樣背真的很不捨」、「每次看女兒在背，都覺得她快被壓扁了」。（編輯：張志浩）

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