他全聯結帳回家見「找錯錢」傻眼！眾細看卻驚喜：賺翻了
結帳時店家及顧客都需要仔細檢查金額、品項，在交易過程才不會起爭議，近日就有網友在網路上表示，他在全聯購物，結帳時忘了檢查，回家才在找錢堆中發現了一枚500元韓圓硬幣，感到十分懊惱，不過貼文曝光後，反而許多網友都直呼：「賺到了耶！」
該名網友昨（19）日在臉書「全聯消費經驗老實說」中貼文，他表示去全聯消費後，回家才發現找錢的硬幣內夾雜了一枚500元韓圓，不過因為當場沒有檢查，他也只能摸摸鼻子認了，這也讓原PO呼籲：「想告訴大家在收銀機前拿到錢時，記得要看仔細唷！」
貼文一出，網友也留言分享類似經驗，「不錯了啦！我還收過湯姆熊的代幣」、「我收過印尼盾10欸，我才虧錢」、「我也收過日幣」、「我好像也收過港幣一元，被當作臺幣10元」、「過去到傳統市場買東西，路邊阿婆還找我玩具鈔票耶」、「我以前也拿過有人找我澳門幣⋯而且還兩次」、「我前陣子都是收到人民幣1元當台幣10元，還是連收到4個」、「我昨天才收到一個大魯格的代幣」，另有網友建議「可以用PX Pay，不怕找錯錢又避免病毒感染」、「疫情延燒，電子支付亦可存入，避免過多不必要的接觸」。
還有網友看了驚喊，「500韓圓幣值比台幣10元多」、「賺到了耶」、「賺翻」、「以現在匯率來看，你算賺到」、「韓圓最近還會漲」、「還好500韓幣大於10元台幣」、「賺到了」、「血賺欸」，而實際用目前匯率換算，500韓圓相當於台幣11.81元，因此還是有人直言：「有賺到一些匯率，但沒有去韓國就賠了。」（編輯：賴禹妡）