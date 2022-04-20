爽買豪華大樓！鄰居「全是8年級生」 誇張行徑他超崩潰
買房是許多人的夢想之一，經由努力工作、投資後累積的存款買下喜愛的房子，更能讓人期待自己的未來，不過卻有網友分享，去年在高雄買下一戶兩房新屋置產，社區大樓也不小，但加入社區群組後，發現住戶素質參差，還有放任寵物大小便、半夜有8+9來叫囂等情況，讓他相當傻眼。
原PO在PTT發文提到，自己購買的社區破200戶，兩房小坪數佔了6-7成，且因爲總價格較低，所以住戶普遍很年輕，「非常多八年級生購買，管委會幾乎都不到30歲」，原PO接著指出，「加入社區群組後，看到一堆怪事，什麼抽煙、陽台丟垃圾都基本款，還有狗便狗尿、門口放雜物還堆垃圾，車位亂停，半夜有8+9叫囂，群組討論馬後炮一堆，決議不了什麼事，很計較公設電費、管理費」。
以上種種情境，讓原PO傻眼直言「這種是社區大樓常態嗎？」不過他也強調，還好目前該房是出租用，沒有要自住，因為目前住透天，且運氣好都是好鄰居， 戶數也較少，且鄰居都很有錢，幾乎沒來住，不過這也讓他擔憂，「以後怕住到雷大樓難適應，請問各位看房看到什麼徵兆要避免？什麼是好的？」
貼文曝光後，網友紛紛留言「基本上戶數越少，總價越高，雷的機率會小的」、「戶數越少越好，管理費高於平均值更好」、「管理費提高才重要，自己去算一算就知道多少合理」、「坪數小總價低，將來社區容易變的很複雜、素質低」、「這種小坪數以後就是一堆出租，進出社區人口複雜」、「用價格篩選住戶素質是永遠不變的真理」。（編輯：張志浩）