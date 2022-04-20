7-11架上驚見「經典零食」新口味！釣店員認：是區域限定
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有網友近日在7-11架上發現經典零食「科學麵」的新口味，問了店員才知道原來是「區域限定」，貼文一出，也讓眾人直喊羨慕「我也想吃」、「買不到」。
該名網友在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發文，表示最近在7-11竟然看到「辣味科學麵」，「之前有問過店員是區域限定，終於在我家巷口的7-11找到」，他接著說「超愛吃辣的我，有出香辣口味我怎麼可能錯過，如果你也是辣控的話，絕對要試試看這款」。
貼文一出，老饕全讚翻，「這超好吃，我媽也很愛」、「好吃，辣得夠味」、「這個最近賴團購很夯啊」、「真的夠辣」、「這我吃過真的好吃」、「哇X，羨慕捏，不管去到哪家小七，我都看，沒有就是沒有」、「直接一箱～路過～」、「今年去超過20家小七，買飲料順便看有無」；不過也因為有不少網友找不到，就有人透露「康是美我有看過」。
但也有網友認為，「我覺得不辣欸」、「希望海苔回來，比較愛海苔的」、「不辣也不好吃」、「我也覺得不辣」、「我覺得不夠辣」。事實上，根據統一集團「販售門市網頁」就能看到哪些7-11門市有販售該款「香辣風味」的科學麵，提供給民眾參考。（編輯：郭佩蓉）