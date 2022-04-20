網紅賣假鞋「不懂還賺翻」！鞋頭直喊苦：難怪我沒有生意
許多網紅、網美都曾開團購賣球鞋，不過近期有買家將買到的鞋子鑑定，卻得到鑑定結果為「假」，消息立刻引爆關注。對此，就有專業的鞋頭感慨大喊「難怪我會沒有生意」。
此次「團購假鞋」事件延燒，不少知名網美都不幸捲入其中，各自發出聲明或解決方式。另外也有鞋頭在臉書發文苦笑「雖然賣假的賺的才是暴利，十分令人憧憬，在笑貧不笑娼的年代，跟做詐騙的沒兩樣，難怪一句話流傳，賺大錢的方式都寫在刑法裡，直播賣爛貨的也是一堆，賣精品都要刺龍刺鳳才能賣，跟我走進精品店看到的店員怎都不一樣，整天相信用不合理的價位買到好東西，被騙真的剛好而已」。
另一名鞋頭則感慨「隨隨便便一百多個網美、網紅賣鞋，女生漂亮男生好看，價格還比我便宜，我就不好看了，價格還比較貴，難怪我會沒有生意」。
事實上，賣仿冒品可能同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。若行為人透過拍賣網站、網路直播、電視購物等傳播工具，對公眾謊稱為真品販售，可能構成刑法第339條之4加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。（編輯：潘毅）