COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

網紅賣假鞋「不懂還賺翻」！鞋頭直喊苦：難怪我沒有生意

▲近年來網路團購興起，不少網紅、網美都會開團販賣名牌鞋款。（示意圖／取自pixabay）
▲近年來網路團購興起，不少網紅、網美都會開團販賣名牌鞋款。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 12:04:28

許多網紅、網美都曾開團購賣球鞋，不過近期有買家將買到的鞋子鑑定，卻得到鑑定結果為「假」，消息立刻引爆關注。對此，就有專業的鞋頭感慨大喊「難怪我會沒有生意」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次「團購假鞋」事件延燒，不少知名網美都不幸捲入其中，各自發出聲明或解決方式。另外也有鞋頭在臉書發文苦笑「雖然賣假的賺的才是暴利，十分令人憧憬，在笑貧不笑娼的年代，跟做詐騙的沒兩樣，難怪一句話流傳，賺大錢的方式都寫在刑法裡，直播賣爛貨的也是一堆，賣精品都要刺龍刺鳳才能賣，跟我走進精品店看到的店員怎都不一樣，整天相信用不合理的價位買到好東西，被騙真的剛好而已」。

▲針對此次網紅、網美都曾開團購賣球鞋爭議，不少鞋頭紛紛發表看法。（圖／翻攝當事人臉書）
▲針對此次網紅、網美都曾開團購賣球鞋爭議，不少鞋頭紛紛發表看法。（圖／翻攝當事人臉書）
另一名鞋頭則感慨「隨隨便便一百多個網美、網紅賣鞋，女生漂亮男生好看，價格還比我便宜，我就不好看了，價格還比較貴，難怪我會沒有生意」。

事實上，賣仿冒品可能同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。若行為人透過拍賣網站、網路直播、電視購物等傳播工具，對公眾謊稱為真品販售，可能構成刑法第339條之4加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。（編輯：潘毅）

獨／網美被爆集體賣假鞋！破百名網紅被點名　粉絲超錯愕

捲賣假球鞋風波！「華航林依晨」喊負責　會自掏腰包退款

床墊「能睡就好」花3萬5買太貴？過來人1句點醒：會後悔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀