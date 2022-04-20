逛豬肉攤「掏出一根」要做啥？用途婆媽全跪了：有夠聰明
傳統市場是許多婆媽們三餐備料的購物聖地，攤販的各式生鮮食品除了能滿足主婦們的需求，接地氣且極具人情味的服務態度，也比在超市購物更有溫度，而近日一名豬肉攤老闆也分享，有熟客來買豬肉時，都會「掏出一根棒子」，為的就是要「敲豬肉」，眾多網友看完後紛紛大讚「好可愛」、「實在太聰明」。
一名豬肉攤老闆在臉書社團「爆怨公社」發文提到，自己的豬肉攤病名有提供代客敲肉的服務，而某位客人得知後，下次來購物時，竟然直接掏出一根「斷筋器」，當場就把豬肉敲平、軟嫩、變薄，老闆將對方可愛的舉動拍照上傳，並表示「懂敲、老客戶限定，只要客戶不尷尬尷尬的就是我」。
貼文曝光後引發熱議，許多網友都留言「太可愛了啦」、「身為一個全職媽媽～隨身攜帶捶肉棒也是正常的」、「帶這支不重嗎哈哈」、「帶出門敲順便防身」、「真可愛的客人」、「市場工作真的很歡樂耶」、「市場看到一個人在攤位前面狂敲，畫面超好笑」、「好想認識這位客人，感覺就是生活智慧王」。
此外，也不少人認為，此客人的舉動其實相當聰明，「在家敲真的很吵，一定是好鄰居」、「很聰明耶，在家敲的話，樓下警衛馬上打對講機」、「有時候帶回家敲，肉到處亂噴，真的很聰明」、「學到了，原來可以這樣，每次回家敲都被嫌吵，廚房也亂到不行」、「在現場敲一敲確實比較好，在家裡我都很怕我把檯面敲爛」。（編輯：張志浩）