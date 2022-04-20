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宅神必備！「電競遊戲床」可依情境調角度　網喊：好想要

▲日本一間公司推出「電競遊戲床」，強調可以依照需求調節床的角度，引起玩家們的熱烈討論。（圖／推特帳號bauhutte）
▲日本一間公司推出「電競遊戲床」，強調可以依照需求調節床的角度，引起玩家們的熱烈討論。（圖／推特帳號bauhutte）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 16:51:09

電競產業近年來越來越盛行，打造一個專屬於自己的遊戲空間，想必一定是許多玩家夢寐以求的心願，如果又能同時符合懶人個性，那就更完美了。日本一間公司就推出「電競遊戲床」，強調可以依照情境調節床的角度，網友看了全大喊：「好想要！」

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▲日本公司「Bauhutte」為了廣大電玩市場，推出「電競遊戲床」主攻宅宅們的心。（圖／推特帳號bauhutte）
▲日本公司「Bauhutte」為了廣大電玩市場，推出「電競遊戲床」主攻宅宅們的心。（圖／推特帳號bauhutte）
這個由日本公司「Bauhutte」研發的新品，主攻熱愛遊戲的玩家，過去曾推出寢具組以及電競椅等居家用品，這次為了讓宅宅們有更舒適的玩樂享受，特別打造一款「電動懶人床」，睡覺的時候就平放，想打電動時可依照需求，利用床旁邊的遙控器，任意升降、調節床鋪頭部以及腳部的高低角度，玩家甚至可以邊玩邊躺都沒有問題！

▲這款遊戲床的頭部以及腳部都可依照需求做不同角度調節。（圖／推特帳號bauhutte）
▲這款遊戲床的頭部以及腳部都可依照需求做不同角度調節。（圖／推特帳號bauhutte）
官方推特也強調，這款電競遊戲床可以依照睡眠、遊戲、飲食甚至看電視時，隨著不同情境需求調整想要的角度，為的就是讓玩家能盡情地待在床上好好享受個人時光。目前的規格只有黑色，長寬約940mm x 1990mm x 138~285mm（含床墊），售價為5萬7千元日幣。

▲不管是坐著打電動……（圖／推特帳號bauhutte）
▲不管是坐著打電動……（圖／推特帳號bauhutte）
▲餓了吃泡麵。（圖／推特帳號bauhutte）
▲餓了吃泡麵。（圖／推特帳號bauhutte）
▲或是睡覺，通通都能在床上完成。話說有餘力自己在電腦桌旁加小冰箱，真是一個不錯的選擇呢！（圖／推特帳號bauhutte）
▲或是睡覺，通通都能在床上完成。話說有餘力自己在電腦桌旁加小冰箱，真是一個不錯的選擇呢！（圖／推特帳號bauhutte）
網友看了都忍不住表示：「好想入手一組」、「除了上廁所以外，幾乎都可以待在上面了」、「宅宅的福音啊」、「看起來真舒適」，不過也有人表示：「不就是像電動病床嗎」、「一種把護理床放進電競的概念？」。（編輯：陳珮瑜）


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