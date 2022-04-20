許純美「15萬香奈兒包」不見！控佛法男偷竊 反挨告
藝人「阿美姐」許純美修佛多年，現已淡出演藝圈，近日因為放在家中價值15萬香奈兒包包，以及3萬多元GUCCI皮夾、口紅、現金等物不翼而飛，懷疑是廖姓男友人到家中「談論佛法」時順手牽羊，提告偷竊，士林地檢署認為證據不足，對廖男處分不起訴，廖男也因此反告誣告，不過，士檢認為許純美事先有經查證，並非故意捏造，同樣對許純美處分不起訴。
根據檢方調查，44歲廖姓男子多次應徵當許純美的司機，未獲錄取，仍多次到許純美住家談論佛法，也曾幫許純美從高處拿包包，因此知道她擺放包包的位置。
許純美懷疑，在2021年6月29日，廖男在家中討論佛法，趁她如廁時，偷走價值15萬元的限量藍色香奈兒包、GUCCI錢包等物，總計價值18萬多元。
事後許純美對廖男提告偷竊，持監視器畫面指控，廖男離開時，手上拿著白色袋子內有「藍色東西」，懷疑就是她的藍色香奈兒包，要求廖男返還，不過廖男僅願意還欠款2000元，或買別的包包賠償，最後更否認偷包包。
廖男到案後否認犯案，並強調應該是拍攝光線的問題，誤認塑膠袋裡裝的東西是藍色的，士檢查閱監視器畫面後表示，除廖男的白色袋子呈現藍色外，畫面中身穿白色襯衫的保全、後方人行道，都呈現藍色色調，
士檢表示，無法排除監視器受光線影響而呈現藍色畫面，加上本案沒有目擊者，基於證據不足，對廖男處分不起訴；事後，廖男反控許純美誣告罪，士檢認為許純美有經查證，非憑空捏造，同樣給予不起訴處分。（編輯：孫唯容）