3200年前埃及工人請假！「搞笑理由」大英博物館曝光
身為勞工階級的大家，長時間工作下來難免也會想要休假放鬆，只是每當想要請假時，總是要提出一個合適的請假理由。日前就有一塊古埃及工人的請假紀錄石板在網路上瘋傳，特殊理由曝光後眾人全都笑開了！
根據外媒報導，一塊古埃及的石板最近在網路上瘋傳，據悉這塊石板是由大英博物館所保存展出，上頭刻了西元前1250年的古埃及工人「請假紀錄表」。石板由雇主刻下紅色以及黑色的文字，並且以季節及數字標記日期，分別列出約大40名員工的請假紀錄，例如：「冬季第4個月，第24天，一名叫做Pennub的工人因為母親生病而請假」、「一名叫做Huynefer的員工常常因為眼疾而缺席」。
不過，當中最特別的請假理由包含：「被蠍子咬，身體不舒服。」、「今天要祭拜家人與神」、「替過世親人辦後事，要進行屍體防腐處理」、「需要待在家釀造啤酒（啤酒在埃及是一種日常強化飲料，因此釀造啤酒是一項非常重要的活動）」、「要和家人一起蓋房子」、「妻子或女兒經期來了」等等。
網友看了也紛紛表示：「釀酒也可以請假？超酷」、「『妻子或女兒經期來了』好想用這個」、「聽起來古時候的人休假很靈活」、「怎麼覺得我們現在越活越回去了」、「被蠍子咬應該不只休一天吧？還活著嗎？」。（編輯：陳珮瑜）