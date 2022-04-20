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桃市+387本土　爆量74處足跡曝光

▲鄭文燦表示，為確保校園防疫安全，目前快篩視劑已陸續發到教育局，現正進行國小快篩意願調查及造冊，4月26日起執行校園快篩及回報。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，為確保校園防疫安全，目前快篩視劑已陸續發到教育局，現正進行國小快篩意願調查及造冊，4月26日起執行校園快篩及回報。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-20 18:45:26

本土疫情持續創新高，今（20）日全台爆出2386本土個案，桃園市則新增387例。市長鄭文燦表示，為了確保校園防疫安全，將進行校園快篩及回報。市府下午也公布最新爆量疫調足跡包括銀行、市場、KTV、酒店等多達74處。

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鄭文燦表示，目前確診個案及接觸個案都會上升，預估很快單日確診人數會超過萬人，為確保校園防疫安全，目前快篩視劑已陸續發到教育局，現正進行國小快篩意願調查及造冊，4月26日起執行校園快篩及回報。


衛生局統計全市累計確診人數4464人，目前居家隔離人數8941人。市長鄭文燦說明疫情指出，確診者依年齡層分析，18歲以下有66人，佔17.05%；18至64歲307人，佔79.33%；65歲以上有14人，佔3.62%，目前篩檢量平均單日篩檢3000人以上，最多時可達7千人次，自今年1月起全市累計PCR採檢逾19萬人次，目前只要職場或學校發生感染，都會安排專案採檢。

▲桃園市府今天公布爆量疫調足跡，遍及銀行、市場、KTV及酒店等多達74處。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市府今天公布爆量疫調足跡，遍及銀行、市場、KTV及酒店等多達74處。（圖／桃園市政府提供）
另外在醫療資源整備部份，鄭文燦說，全市11家責任醫院的隔離病房及負壓病房，目前使用不到一半，主要收治重症患者，昨日第一家加強型防疫旅館加入，有130房可調節使用，5月2日會再增加第二家防疫旅館、250房，後續還有第三家防疫旅管240間房正準備中。

▲桃園市府今天公布爆量疫調足跡，遍及銀行、市場、KTV及酒店等多達74處。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市府今天公布爆量疫調足跡，遍及銀行、市場、KTV及酒店等多達74處。（圖／桃園市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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