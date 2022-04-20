佛心早餐店曝光！鍋燒麵銅板價吃得到 網愣：根本已絕跡
相信民眾很有感，今年許多物價都漲聲響起，連想吃個飽足的早餐也可能要破百元。不過就有一位網友分享一間佛心早餐店，網友一看價目表全都直呼：「根本27年前價格！」
這名女網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，表示這是每次回家都一定要去光顧的早餐店。只見店家的價目表上列著琳琅滿目的食品項目，只是價格都便宜到令人意外，像是吐司類只要10元起跳，口味包含花生、奶油以及草莓等，貴一點的則是鮪魚、培根、肉鬆等，最貴的也不過是照燒吐司加蛋的30元，另外還有厚片系列，也僅僅只要20元不等。
而價目表上比較高單價的項目，就屬現做漢堡類以及鍋燒麵系列，其中牛肉漢堡加蛋只要30元，雞肉以及豬肉也僅要25元，而讓許多網友最驚喜的莫過於該店販售的鍋燒麵系列，無論是鍋燒烏龍麵、意麵、雞絲麵、甚至冬粉或是米粉，一律都只要45元的銅板價就可以享用得到！
照片一曝光，網友們紛紛留言：「這也太便宜了吧」、「大部分已經絕跡了」、「這大概是27年前的價格」、「身在國外的我好想跟老闆說，麻煩你通通來一份」、「這種店一定要用新台幣讓它下架啊！！」、「真的很善良的價格」、「這個價格，看了都得跪下」、「這家太佛心了」。
另外也有在地人表示：「這間鍋燒麵很好吃，沒有打電話預定，都要等半小時以上⋯」、「這家雞塊也很好吃」、「上次買，不小心畫到大份的鍋燒麵，整個飽到天靈蓋」、「本地人+1，這間，大甲美滋泉～！超級好吃又佛心」、「老闆娘是租的喔，因為都是做老客戶，所以都沒有漲價」、「他們家的鍋燒麵才是熱點，很常吃從小吃到大」。（編輯：陳珮瑜）