丟丟妹招牌厚瀏海掰了！耳下3cm新造型曝 萬人見證回春
28歲直播天后丟丟妹（李明珊）人氣超旺，每次打開直播賣海鮮就會有上完人同時觀看，經常創下驚人的銷售紀錄，近日除了經營直播之外，也成為小S主持的談話性節目《小姐不熙娣》的班底之一，大方又敢說的個性，圈粉無數。而她最令人印象深刻的就是那厚重的妹妹頭造型，但近日丟丟妹將頭髮直接剪掉，短髮新造型曝光之後，引發網友熱烈討論。
丟丟妹日前開直播時寫著「丟丟妹退休？新主播上架哦！」只見直播一開始一名身穿白色西裝外套的女子背對著觀眾，不少粉絲驚訝今天開直播主持的不是丟丟妹，因此湧入觀看，沒想到當觀眾到達一定數量之後，女子轉過身竟然是丟丟妹，且她首次以短髮造型登場，目測至少剪了30cm以上，讓粉絲又驚又喜。
隨後由於新造型讓不少老顧客大吃一驚，認為丟丟妹的招牌就是「超厚劉海」，應該不可能剪這麼短，還以為是不是因為噱頭而戴了假髮，對此，丟妹也在20日凌晨曬出自拍照，不僅把髮色染淺，瀏海也罕見打薄且剪到眉上位置，原本的長髮則是剪到下巴處，大約耳下3cm的位置，並透露「女人要為自己而活呀！喜歡短髮丟丟嗎？這是真髮，不要再問了啦！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「雖然不習慣，但真的好美喔！」、「丟妹根本直接回春了」、「髮型真的能改變一個人，丟妹根本變回大學生了」、「非常漂亮，愛了愛了」、「終於剪短頭髮了，整個好清爽！新的丟丟妹上線囉」、「超級美，長髮短髮都有不同的感覺」。（編輯：張嘉哲）