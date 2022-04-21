九天玄女「唯一姐妹」爆紅！4年前影片挖出 網狂讚太神
九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在近日掀起話題，短短一週，影片目前在YouTube觀看數已經突破262萬人，加上臉書觸及以及IG，超過五百萬人，聲勢相當驚人，而這也是阿翰算命阿姨角色系列睽違4年之久回歸，結果一夕爆紅，連阿翰自己本人就深感意外，非常感謝大家支持。近日，就有網友好奇4年前，算命阿姨廖麗芳到底以何種形式現身，挖出過往影片，又掀起討論。
網紅阿翰在日前發布最新影片，扮演算命阿姨廖麗芳，號稱自己是「九天玄女唯一指定姐妹」，請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」接著隨著爆米花開始炸出，配合超搞笑的台詞，讓影片一夕之間爆紅，阿翰又驚又喜的在臉書發出感謝文表示「算命阿姨這次隔了四年再度復出，三個平台都破紀錄，覺得很意外，真的謝謝大家」。
而就有網友好奇，4年前的算命阿姨到底長怎樣，到阿翰YouTube頻道朝聖，結果還真挖出4年前廖麗芳角色的原型，當時的阿翰剛起步，並未有太多的成本以及專業的器材、服裝扮演，以素人之姿，用獨特的口音替一位妹妹算命，其中也不忘經典搞笑台詞，詢問妹妹生辰之後，開始唸道「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，氫鋰鈉鉀銣銫鍅」從十二地支唸到元素週期表，讓不少網友笑翻。
隨後廖麗芳老師繼續盤算，接著說「妹妹，算出來了！妳知道妳為什麼會這樣嗎？一直被騙，妳要聽實話嗎？因為你上輩子是麥當勞薯條，你全家都是麥當勞薯條，你哥哥薯條哥哥、姊姊薯條姊姊，妳就是薯條，妳上輩子是薯條，所以你這輩子欠炸（詐）餒！實在欠炸（詐）！」
不少網友看完廖麗芳老師新影片後，又馬上回去朝聖4年前的算命功力，笑翻表示「原來四年前，廖老師就是這風格了.....」、「太晚發現阿翰了啦，真的好好笑」、「好好笑，廖老師四年前沒錢治裝」、「實在欠炸XD這個諧音太鬼了吧」、「太厲害，值得再一次爆紅啦！」、「好好笑，四年前的廖阿姨好素喔XD」、「那位妹妹現在再找你算已經變老妹了XD」（編輯：張嘉哲）