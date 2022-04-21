COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Netflix巔峰之作是哪部？眾一面倒喊「它」：全球都看過

▲串流影音平台Netflix（網飛）擁有許多用戶，其原創影集、電影也時常備受讚譽。（示意圖／取自pixabay ）
▲串流影音平台Netflix（網飛）擁有許多用戶，其原創影集、電影也時常備受讚譽。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 09:27:33

串流影音平台Netflix（網飛）擁有許多用戶，其原創影集、電影也時常備受讚譽，對此就有網友好奇問「Netflix巔峰之作是哪一部？」貼文曝光立即引起熱議，不少網友秒點名韓劇《魷魚遊戲》及動畫《奧術》，並紛紛留言狂讚：「魷魚吧，亞洲片可以紅到歐美」、「奧術，沒有之一」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「Netflix巔峰之作是哪一部？」為題，表示Netflix拍過許多原創影集，包含《紙牌屋》、《怪奇物語》、《雨傘學院》、《獵魔士》、《愛x死x機器人》及《AV帝王》等，想知道其中哪一部作品最強，因此好奇問：「請問哪一部是巔峰之作？」 

▲Netflix資助的《魷魚遊戲》受到全球觀眾喜愛。（圖／Netflix）
▲有網友好奇問「Netflix巔峰之作是哪一部？」多數網友都提到2021年底爆紅的韓劇《魷魚遊戲》。（圖／Netflix）
貼文一出，網友紛紛留言，「紙牌屋前3季、王冠、夜魔俠、后翼」、「我覺得韓劇《那年，我們的夏天》也很猛」、「超感獵殺sense 8」、「個人推怪奇物語」、「OITNB（勁爆女子監獄）、茶金」、「愛死機器人第一季」、「絕命律師」、「紙房子推一個」、「雨傘學院不錯呀」、「我喜歡巫師系列，黑錢聖地也不錯」、「絕命毒師和律師」、「千萬別抬頭」。 

另外，多數網友都提到2021年底爆紅的韓劇《魷魚遊戲》以及改編自電玩《英雄聯盟》的動畫《奧術》，「當然魷魚遊戲」、「魷魚吧，亞洲片可以紅到歐美」、「王冠、魷魚遊戲」、「奧術，沒有之一」、「真的是奧術」、「就奧術啊」、「奧術的美術堪稱一絕」。（編輯：賴禹妡） 

不只九天玄女！阿翰「1角色」封神　網全跪拜：真的鬼才

他南漂見「經典美食」免錢吃愣爆！釣台南人認證：很正常

7-11架上驚見「1神品」回歸！老饕眼睛全亮：終於等到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀