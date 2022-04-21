Netflix巔峰之作是哪部？眾一面倒喊「它」：全球都看過
串流影音平台Netflix（網飛）擁有許多用戶，其原創影集、電影也時常備受讚譽，對此就有網友好奇問「Netflix巔峰之作是哪一部？」貼文曝光立即引起熱議，不少網友秒點名韓劇《魷魚遊戲》及動畫《奧術》，並紛紛留言狂讚：「魷魚吧，亞洲片可以紅到歐美」、「奧術，沒有之一」。
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「Netflix巔峰之作是哪一部？」為題，表示Netflix拍過許多原創影集，包含《紙牌屋》、《怪奇物語》、《雨傘學院》、《獵魔士》、《愛x死x機器人》及《AV帝王》等，想知道其中哪一部作品最強，因此好奇問：「請問哪一部是巔峰之作？」
貼文一出，網友紛紛留言，「紙牌屋前3季、王冠、夜魔俠、后翼」、「我覺得韓劇《那年，我們的夏天》也很猛」、「超感獵殺sense 8」、「個人推怪奇物語」、「OITNB（勁爆女子監獄）、茶金」、「愛死機器人第一季」、「絕命律師」、「紙房子推一個」、「雨傘學院不錯呀」、「我喜歡巫師系列，黑錢聖地也不錯」、「絕命毒師和律師」、「千萬別抬頭」。
另外，多數網友都提到2021年底爆紅的韓劇《魷魚遊戲》以及改編自電玩《英雄聯盟》的動畫《奧術》，「當然魷魚遊戲」、「魷魚吧，亞洲片可以紅到歐美」、「王冠、魷魚遊戲」、「奧術，沒有之一」、「真的是奧術」、「就奧術啊」、「奧術的美術堪稱一絕」。（編輯：賴禹妡）