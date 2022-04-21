小二數學「392+409」等於800？正解曝光 爸媽傻眼全崩潰
相信現在不少人在脫離高中生活之後，如果大學並未選到相關數理的科系，甚至到出社會之後都不會再碰到數學這科目，但對於小學數學題，應該或多或少還是覺得難不倒？就有一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「想請問這個小二數學....有人可以懂嗎？」貼文引發熱烈討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」二館貼文指出「有人可以幫我解釋一下這個小二數學作業嗎.....我為什麼都看不懂」，只見貼出的題目中，第一題為「392+409」，正確答案為801，但是選項中竟然沒有該答案；而第二題則是「609-190」，正確答案為419，但是選項中也沒有該答案，讓這位媽媽相當頭痛，不懂現在數學到底怎麼回事。
貼文一出，網友紛紛回應「這作業是不是壞掉了＝＝」、「應該是.....出版社搞錯了一些什麼吧」、「為什麼要湊整數算啊？」、「為何答案都是整數啊，這也難倒我了」；不過也有內行網友回應「這是小二估算的概念，其實不需要算，因為392接近400，409接近400，所以400+400=800，就是第一題的答案，第二題同理」、「估算值的概念，沒那麼複雜，第二題就是609接近600，190接近200，所以600-200=400，第二題就解開了！」但也有不少爸媽得到答案後傻眼表示「現在的數學到底是怎麼回事！」
事實上，這就是數學最基礎的「估算」概念，並不是要求要正確答案，而是要一個「大約值」，是能時常運用在日常生活中不可或缺的基本功，最常見的考題大概類似「小明有天要去文具店買文具，一支筆38元、一本筆記本27元，那麼小明應該帶多少錢才會足夠？」如果以估算值的題型概念來看，38接近40、27接近30，因此小明需要的金錢大約為40+30，此題答案為70元，而不是65元。（編輯：張嘉哲）