漢堡王最強不是華堡了？「2神品」水準巔峰：冷掉還是脆
近年來台灣速食業競爭激烈，除了有以薯條稱霸的麥當勞、以甜品蛋塔受人喜愛的肯德基，還有以漢堡聞名的漢堡王。對此，就有網友分享漢堡王除了華堡以外的神品，而引來常客低調表示「別跟我搶！」
原PO於PTT上發文，表示這幾天吃了好幾次漢堡王，發現漢堡王的薯條相當神奇，「雖然很普通，不像麥當勞或肯德基有特色，但吃了不會膩」。他認為漢堡王的薯條很稱職地扮演好配角的角色，「不會搶走漢堡的光彩，吃起來也很舒服」，讓他興奮詢問「漢堡王薯條是不是被低估了？」
問題一出，隨即引來愛好者們留言，「薯條蠻便宜的，50幾買大送大」、「低調一點，別跟我搶」、「薯條不錯啊！水準很高」、「漢堡王最近有買一送一，爽吃」、「我也覺得不錯，粗的放一陣子還是有酥」、「漢堡王薯條粗粗的好吃」、「現炸的真的不錯」、「其實是連鎖速食我的最愛」。
甚至也有老饕推薦「辣薯球」的口感，直言「辣薯球也滿好吃的」、「我愛漢堡王薯球」、「薯條可以啊！更愛辣薯球」、「辣薯球比較好吃」、「辣薯球很棒，隨時可買到買一送一」、「辣薯球跟洋蔥圈也好吃」。
但也有鄉民提出不同見解，反而認為「漢堡王最大的問題一直是價格」、「薯條還好，嘴巴容易乾」、「薯條調味可加強」、「吃來吃去還是麥當勞薯條熱熱最好吃」。（編輯：陳雅雲）