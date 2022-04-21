陳勇利醫師：清冠一號分4階段使用，防疫多一項利器

新冠肺炎確診人數連日破千，該如何提升免疫力，不少人會搶購中藥清冠一號來預防保健。對此，台中市臻品中醫院長陳勇利博士有不同看法，他認為清冠一號若與配方稍做改變的預防方搭配，分四階段使用，防疫會多一項利器。

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陳勇利是中西醫兼修的博士醫師，已有30餘年臨床經驗。他表示，清冠一號是在國家中醫藥研究所主持下，經由 15 個教學醫院和集中檢疫所參與，彙整人數超過 600 位，9 間教學醫院、 105 位西醫醫師與 20 位中醫醫師參與，對於新冠肺炎的輕症到中症，只要不須使用氧氣者都可使用。

陳勇利醫師並說，指揮官陳時中曾說過清冠一號是台灣之光，有確切資料證明「清冠一號」對原始病毒株與各種變異株都有效果，其抗病毒效力並不受病毒變異影響，對於 Delta 跟 Omicron 效果都很好，在各國使用回報成效也都受到肯定。

只是，陳勇利不建議直接使用100％的清冠一號來預防，因為清冠一號的藥性過度寒冷。因此，陳勇利花了一年半時間，綜合他30年行醫經驗，及根據醫宗金鑑、玉屏風散等中藥典籍，以「清冠一號」配方的優點稍加改變，研發出預防方及加強方二種，可做為預防保健之用。

陳勇利說，中度預防方是採用清冠一號中草藥的關鍵成分，諸如板藍根、魚腥草、桑葉等，再加上一些增強免疫力的黃耆、防風、白朮，以及保護胃腸的茯苓、山藥等製成，在確診病例千餘例的第一階段使用。

如果疫情再嚴重，確診達萬例以上，自己又屬於高危險群，陳勇利有第二階段的加強配方，一樣是用清冠一號的精神，再提高抗瘟疫中草藥的比例，是高度預防時使用。至於百分百的清冠一號則用於確診且是輕中症時，陳勇利說，這是第三階段，要立刻經醫師指示，使用西藥或者清冠一號。第四階段是確診且屬重症，用的是清冠二號。