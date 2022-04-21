《海賊王》真人版影集「場景」出爐！影迷讚：太有誠意了
日本知名漫畫《OnePiece》(台譯：海賊王、航海王）風靡全球，更在去年年底就敲定真人版劇集，不僅由Netflix製作播映，作者尾田榮一郎老師更親自參與選角、製作等任務，讓粉絲們非常期待。而官方推特更曬出超大規模的劇組場景照，再度驚豔大家。
《OnePiece》真人版劇集官方推特「@OP_Netflix_Fan」，近日就分享現場照片，可以看到屬於魯夫海賊團的「黃金梅莉號」真的被還原出來，雖然在羊頭表情的部分稍微嚇人了一點，但所有細節都不馬虎，比漫畫更加雄偉氣派，而另外一艘船則是「紅髮海賊團」的船，規模更加龐大，比起漫畫模樣，更帶來滿滿的氣勢，震懾許多影迷粉絲。
照片曝光後，大家紛紛給予支持，「這看起來太棒了，很期待影集」、「我希望Nexflix最好讓這影集紅起來，看看工作人員為場景付出多少心血和努力」、「如果你仔細看船，會發現門框的尺吋高過2M，所以實際上可能會比看起來還要巨大」。
但也有人狠酸嘲諷，「放心！Netflix一定會毀了他」、「這看起來像大力水手的場景」、「再沒看到最終場景＋特效前，我都不會先感到興奮和期待」、「Netflix可能會像迪士尼一樣打造主題公園，拿他來賺更多的錢」、「我期望不高」。
目前《OnePiece》真人版劇集正在拍攝中，估計第一季會有10集，而官方在這段期間也積極宣傳演員、劇組照片，雖然上映時間尚未確定，但早在籌備階段就受到外界高度關注。不過，由於從知名漫畫裡改編而成的真人版影集，失敗例子實在太多，也讓不少網友是既期待又怕受傷害，深怕又一童年再度摧毀。（編輯：詹鎰睿）