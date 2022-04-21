不只周子瑜？「她」長腿辣到暈　韓國出道4年身世還是謎

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而從IVE出道曲《ELEVEN》中，往往觀眾觀看舞台時，就發現張員瑛的腳真的比一般人還要長上許多，除此之外，張員瑛那骨感的身材，對比與其他成員在跳舞時，大小腿的粗細常常都引發韓國網友熱議「太瘋狂了，真的是天生偶像」、「員瑛真的實在太美了，那個腿我此生沒辦法的呀」、「頂級的美貌再加上天真的表情，真的太有魅力了」、「我愛員瑛，員瑛實在太美了」、「在IZ*ONE時期開始關注員瑛，怎麼覺得現在腿更長了呢？」
這次IVE又以《LOVE DIVE》回歸之後，許多打歌舞台上都能看到張員瑛露出修長的細腿，甚至有網友翻出她做瑜伽時的影片，發現她的腿真的長的非常誇張且纖細，連台灣粉絲都驚呼「那欸安內！那個腿是什麼構造啦！」、「她的比例真的是我看過最誇張的......」、「上半身跟我差不多，其他全到腿去了」、「她的腿應該有破百公分吧....超誇張」。
而除了美貌引眾人討論之外，張員瑛的身世更是到現在都是一個謎，當初在參加《PRODUCE48》時，外界就盛傳張員瑛其實是「台韓混血」，因為爸爸是台灣人、媽媽是韓國人，但自小就在韓國長大，因此中文不精通；也有人說張員瑛其實是韓國華僑等等推斷，但這些傳言從她出道4年以來都沒有獲得證實，所屬公司STARSHIP也沒做出回應，至今都還是個謎底。
事實上，姑且不論張員瑛到底有無台灣血統，以台灣在韓國出道的藝人其實還真不少，除了周子瑜之外，包括(G)I-DLE的葉舒華、FANATICS的李家儀、NCT的劉揚揚、近期剛出道的ILY:1成員張競、李詠樺等等都在韓國發展相當好，熱愛KPOP的你繼續在台灣為他們加油打氣吧！（編輯：張嘉哲）