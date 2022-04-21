COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不只周子瑜？「她」長腿辣到暈　韓國出道4年身世還是謎

▲南韓人氣女團IVE攜《LOVE DIVE》一曲回歸，除了歌曲掀起討論外，IVE裡面的成員「張員瑛」的逆天長腿也引起不少討論。（圖/張員瑛IG）
▲南韓人氣女團IVE攜《LOVE DIVE》一曲回歸，除了歌曲掀起討論外，IVE裡面的成員「張員瑛」的逆天長腿也引起不少討論。（圖/張員瑛IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 14:30:38

說到韓國出道的台灣女生，大家第一時間一定會想到就是所屬女子團體Twice的周子瑜，因長相甜美又羞澀的表現，不管在台灣還是在國外都圈粉無數。不過，近日南韓人氣女團IVE攜《LOVE DIVE》一曲回歸，除了中快的歌曲旋律以及搭配華麗的舞蹈掀起討論外，IVE裡面的成員「張員瑛」的逆天長腿也引起不少討論，甚至是直到現在，都有不少台灣粉絲根本搞不清楚她的身世。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張員瑛先前在2018年6月時，以13歲的年齡參加了南韓電視台Mnet的選秀節目《PRODUCE48》，最終以票選第一名C位出道，以限定團體IZ*ONE開始活動，當時成軍當天正巧是她的14歲生日，也是團體當中最為年輕的成員，不過由於是限定團體，後來IZ*ONE解散之後，張員瑛於2021年底再以女團IVE一員再出道。

▲
▲張員瑛曾經參加了南韓電視台Mnet的選秀節目《PRODUCE48》，最終以票選第一名C位出道。（圖/Mnet官網、張員瑛IG）
而從IVE出道曲《ELEVEN》中，往往觀眾觀看舞台時，就發現張員瑛的腳真的比一般人還要長上許多，除此之外，張員瑛那骨感的身材，對比與其他成員在跳舞時，大小腿的粗細常常都引發韓國網友熱議「太瘋狂了，真的是天生偶像」、「員瑛真的實在太美了，那個腿我此生沒辦法的呀」、「頂級的美貌再加上天真的表情，真的太有魅力了」、「我愛員瑛，員瑛實在太美了」、「在IZ*ONE時期開始關注員瑛，怎麼覺得現在腿更長了呢？」

這次IVE又以《LOVE DIVE》回歸之後，許多打歌舞台上都能看到張員瑛露出修長的細腿，甚至有網友翻出她做瑜伽時的影片，發現她的腿真的長的非常誇張且纖細，連台灣粉絲都驚呼「那欸安內！那個腿是什麼構造啦！」、「她的比例真的是我看過最誇張的......」、「上半身跟我差不多，其他全到腿去了」、「她的腿應該有破百公分吧....超誇張」。

而除了美貌引眾人討論之外，張員瑛的身世更是到現在都是一個謎，當初在參加《PRODUCE48》時，外界就盛傳張員瑛其實是「台韓混血」，因為爸爸是台灣人、媽媽是韓國人，但自小就在韓國長大，因此中文不精通；也有人說張員瑛其實是韓國華僑等等推斷，但這些傳言從她出道4年以來都沒有獲得證實，所屬公司STARSHIP也沒做出回應，至今都還是個謎底。

事實上，姑且不論張員瑛到底有無台灣血統，以台灣在韓國出道的藝人其實還真不少，除了周子瑜之外，包括(G)I-DLE的葉舒華、FANATICS的李家儀、NCT的劉揚揚、近期剛出道的ILY:1成員張競、李詠樺等等都在韓國發展相當好，熱愛KPOP的你繼續在台灣為他們加油打氣吧！（編輯：張嘉哲）

▲
▲張員瑛逆天長腿引發不少討論，加上大小腿等寬的模樣，讓不少海內外粉絲都相當驚訝。（圖/張員瑛IG）

九天玄女「唯一姐妹」爆紅！4年前影片挖出　網狂讚太神

丟丟妹招牌厚瀏海掰了！耳下3cm新造型曝　萬人見證回春

整間女店員「低胸露臀」服務！餐廳爆紅瘋傳　真面目是它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
100%0%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀