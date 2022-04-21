前員工踢爆「直播內幕」！連千毅怒轟：被開除挾怨報復
網紅「勾起你心中的惡」，近期拍片指控連千毅，利用NFT（非同質化代幣）行騙，並邀請受害者現身說法，更有一名連千毅前員工指出，直播上說的送紅包、iPhone，根本就不知道送給誰，另外，還控訴直播人數也都是造假。對此，連千毅則怒反駁，該男子的確曾在公司擔任工讀生，但因行為不檢遭到辭退，他所謂的爆料，全部都是空穴來風。
據了解，網紅「勾起你心中的惡」日前拍片，點名連千毅是詐騙割韭菜類的「精華版」，引來雙方在網路上大打口水戰，不料後來又出現一名前員工爆料，指出連千毅的直播都有幾10名員工，開設各種小帳號在上面發言，藉此製造觀看數眾多的假象，另外也提到，連千毅還會炒作幾百元成本的金元寶禮盒，以3999元到5000多元的價格售出，所謂的送iPhone也不知道送給誰了。
面對上述指控，連千毅則表示，該名簡姓男子確實在公司做過2個月工讀生，但在上班時常會預支薪水，還會跟同事借錢；最離譜的是，之前有一名女生跑來公司說，幫簡男生了一個孩子，但事後簡男卻不聞不問，無奈之下只好到公司找人。
連千毅指出，當時還拿了點生活費給該女子，最後連千毅則再次強調，希望簡男好自為之，不要因自己行為不檢點、遭辭退就故意「潑髒水」，而對於這些指控，都會保留提告的權利。（編輯：陳苾暐）