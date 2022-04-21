長腿妹秀健身成果！轉身一拍翹臀超誘人 網暈：夏天來了
Twitch遊戲實況主「Zoe肉乙」，因天然、直接又豪邁的個性風格，再加上近乎不科學的長腿比例，在實況圈上嶄露頭角。然而，肉乙最近為了追求完美積極健身，近日也分享2個月來的小小成果，結果意外讓粉絲們讚歎「謝謝健身教練」。
肉乙日前分享一系列的美照，這次肉乙非常用心，不僅長髮配上貝殼裝飾，海洋風格的泳裝也是精心挑選，從上到下都近乎完美。其中一張從後面拍的美背照，身體曲線一覽無遺，健身訓練過後的翹臀更加誘人，兼具藝術又性感的氣氛，相當唯美。
照片一出，讓許多粉絲不禁大讚「今年夏天是不是不得了」、「有練過穿衣服感覺真的會不一樣」、「身材越來越好了」、「這微笑我喜歡」、「我的天！這健身兩個月的小成果 也太好了吧！」「好正又好辣，噴鼻血！」就連攝影師Miko都表示「好香好香，我超愛這張」。
現年才20幾歲的肉乙，曾主持過大大小小的電競節目，各大電競場合、展覽都可以看到肉乙的身影，由於長相甜美，再加上白皙長腿，使得人氣大幅上升，深得遊戲廠商喜愛。還曾經創下只靠500元就環島成功，以及開台睡覺還有幾千人觀看，收到萬元抖內的驚人紀錄，目前和妹妹鴨鴨一同經營實況中。（編輯：詹鎰睿）