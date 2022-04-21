桃園龍潭分局員警確診　鄭文燦：擴大匡列疫調

桃市今天新增414例本土確診個案，繼昨日蘆竹警分局南崁派出所1員警快篩檢測陽性後，今（21）日龍潭分局中興所再增1例員警快篩楊姓，該名員警到醫院採檢後確診，包括該員警值班、餐敘與體育活動已匡列採檢，桃園目前有2分局各有1例員警確診個案，後續進行匡列接觸對象採檢，若警力不足將增派人力協助。
龍潭分局表示， 4月19日23時左右，龍潭分局中興派出所同仁勤餘在家，以電話向所長反應身體不適，經於家中自主快篩2次呈陽性反應，本分局立即啟動應變機制，於2小時內完成全面快篩，快篩結果全數均為陰性反應；同時於4月20時1時由同仁自主進行全面清消，另4月20日9時安排清消人員該單位內外進行第二次全面性消毒工作。
龍潭分局表示，這名快篩呈陽性反應同仁，於隔日前往醫療機構進行PCR採檢後返家自主隔離，結果呈陽性反應；另擔服共同勤務同仁5位（快篩均為陰性），立即進行勤務調整，進行自主健康管理，定時回報康健狀況，並要求保持與家人保持適當防疫距離及措施。
龍潭分局表示，4月21日17時針對共同勤務同仁，進行第二次快篩，結果均為陰性，健康狀況均良好無異狀。已請確診同仁落實防疫隔離相關規定，並配合衛生單位進行相關接觸人員的匡列隔離事宜。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。