桃園疫調60處足跡出爐　鄭文燦：新增龍岡等4處篩檢站

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鄭文燦表示，今天新增本土確診個案年齡介於10歲至80多歲之間，截至目前為止，桃市累計確診案例為4890人，居家隔離人數則有9675人。根據中央流行疫情指揮中心公布，桃市今天新增414例本土確診個案與12例境外移入個案，年齡介於10歲以下至80多歲。
桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，4月21日公共場所足跡包括確診者曾於4月13日19日曾至麥當勞中壢環中東路二店、佐丹奴八德店、好市多中壢店、威尼斯影城、台茂購物中心、竹圍漁港等共計60處公共場所，足跡圖是滿滿三大張。詹賀舜’呼籲，若民眾有足跡重疊、或覺得有需要都可前往採檢，若已出現疑似症狀，則請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），保護自己，也保護家人。
鄭文燦指出，桃市累計確診案例為4,890人（會因縣市間轉出轉入浮動，桃市皆於接獲通知第一時間進行疫調），目前居家隔離人數為9,675人。市府新增包括中壢區龍岡、蘆竹山腳里集會所、八德大宏市民活動中心與楊梅採檢站等4處臨時社區篩檢站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。