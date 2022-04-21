馬路神秘常規！沒太陽卻「全靠右」 騎士淚喊：安全問題
天氣漸漸炎熱，對於騎車通勤族來說，最辛苦的莫過於要承受風吹日曬，通常在艷陽高照時，大家都會自動躲進陰涼處閃避炙熱的陽光。不過就有一名網友在馬路上看見奇特的一幕，明明沒有太陽，騎士卻自動「全靠右」，照片一出立刻引起熱議。
這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，只見照片中的場景在一馬路的紅綠燈前，前方出現一排摩托車騎士，大家不約而同地排隊成一直線，由於當時並沒有大太陽，騎士全靠右的現象讓原PO相當困惑，因此寫下：「好奇問，沒太陽是在躲什麼？」
貼文一出，立刻有網友回應：「你八字重，看不到他們能看到的，不懂他們的苦」、「躲車子啊，是我也會騎邊邊點」、「躲後面不長眼、煞車是選配的」、「這叫防禦駕駛啊，避免後面沒煞車直接撞上來」、「排隊代轉，我也會靠路邊等，以免某個三寶打保齡球」。
不過也有人表示：「看上面的燈號，一定有個右轉燈，不靠邊，右轉的汽車沒在跟你客氣的。」、「應該是有要右轉的車，閃邊讓車過」、「多時相號誌，是怕被後來要右轉的大車叭？」、「這號誌有5個燈，表示有右轉指示燈，綠燈之前會先亮起右轉指示燈，如果這些機車不是要右轉的，就是在旁邊躲右轉車輛」。（編輯：陳珮瑜）